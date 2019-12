COD GALBEN emsi de ANM: vânt, burniţă şi ceaţă în următoarele ore

COD GALBEN

Valabil de la : 13-12-2019 ora 5:30 până la : 13-12-2019 ora 11:00



In zona : Județul Sibiu: Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Roșia, Turnu Roșu, Boița;



Se vor semnala : intensificări ale vântului ce vor atinge la rafală 60...70 km/h

COD GALBEN

Valabil de la : 13-12-2019 ora 6:15 până la : 13-12-2019 ora 9:00



In zona : Județul Galaţi;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : burniță

COD GALBEN

Valabil de la : 13-12-2019 ora 5:00 până la : 13-12-2019 ora 9:00



In zona : Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Suceava: zona joasă;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : burniță