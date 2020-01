COD GALBEN. Fenomenul care afectează mare parte din România

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2020 ora 8:00 până la : 28-01-2020 ora 11:00



In zona : Județul Cluj: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Poieni, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Căpușu Mare, Mociu, Chinteni, Negreni, Gârbău, Călărași, Căianu, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sâncraiu, Cornești, Ciucea, Dăbâca, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoș;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2020 ora 8:00 până la : 28-01-2020 ora 11:00



In zona : Județul Gorj: zona joasă;

Județul Vâlcea: zona joasă;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2020 ora 8:00 până la : 28-01-2020 ora 10:00



In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilității sub 200 m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2020 ora 8:00 până la : 28-01-2020 ora 10:00



In zona : Județul Timiş: zona joasă;



Se vor semnala : ceață care local determină reducerea vizibilității sub 200m și izolat sub 50m

COD GALBEN

Valabil de la : 28-01-2020 ora 8:00 până la : 28-01-2020 ora 10:00



In zona : Județul Ialomiţa: Fetești, Făcăeni, Bordușani, Vlădeni, Stelnica;

Județul Argeş: Costești, Buzoești, Bârla, Slobozia, Vedea, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroși, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Oarja, Ștefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca;

Județul Călăraşi: Modelu, Borcea, Roseți, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni;

Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Roata de Jos, Ulmi, Bolintin-Deal, Găiseni, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Joița, Cosoba;

Județul Dâmboviţa: Potlogi, Corbii Mari, Petrești, Lungulețu, Mătăsaru, Odobești, Uliești, Mogoșani, Vișina, Brezoaele, Poiana, Șelaru, Costeștii din Vale, Crângurile, Morteni, Răscăeți;

Județul Teleorman: Dobrotești, Tătărăștii de Jos, Ciolănești, Poeni, Tătărăștii de Sus, Gratia, Siliștea-Gumești, Siliștea, Scurtu Mare, Zâmbreasca, Sârbeni, Beuca, Purani, Balaci;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m