COD GALBEN de viscol în noaptea de Revelion. Harta zonelor afectate

Meteorologii au emis, marţi, o avertizare cod galben de vânt puternic pentru onele montane înalte, dar şi pentru Moldova. Aceasta este valabilă de marţi, de la ora 18.00, până miercuri la ora 20.00. În zonele joase, vântul va sufla şi cu 70 de kilometri la oră. De asemenea, sunt aşteptate precipitaţii mixte care pot duce la formarea de polei.

În Carpații Meridionali și de Curbură, în general la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de peste 90...100 km/h, iar zăpada va fi spulberată.

În Moldova, vântul se va intensifica treptat, la început în nordul regiunii, apoi și în rest, local și temporar cu rafale de 55...65 km/h, iar în cursul zilei de miercuri (01 ianuarie), pe arii restrânse, vor fi intensificări de peste 70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Bărăgan și Dobrogea, cu viteze în general de 45 și 55 km/h. Pe arii restrânse, îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării, vor fi precipitații mixte, ce pot favoriza depuneri de polei, anunţă ANM.

PROGNOZA METEO. Încă din primele zile din anul 2020 vor fi valori apropiate de normalul climatologic, ușor mai mari și chiar o tendință spre deficit, a explicat, la A3, directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. "Săptămânile 6-13 ianuarie și 13-20 ianuarie se caracterizează ca fiind cu temperaturi ușor peste medie, însă nu vorbim de abateri semnificate", a declarat șefa ANM, Elena Mateescu.

"Vom avea 1-5 grade Celsius, mai ales în regiunile extracarpatice, precum și precipitații deficitare în special în partea de vest, centru și nordul țării. Nu excludem și posibilitatea să avem și perioade de ger în acest interval de timp", a mai spus șefa ANM.

PROGNOZA METEO PE REGIUNI

MUNTENIA

În majoritatea zilelor din intervalul de prognoză, valorile termice, deși vor avea ușoare variații, se vor situa în jurul celor climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime de 2...5 grade și minime de -5...-2 grade, în medie. Temperaturi diurne ușor mai ridicate, cu precădere în zonele deluroase, vor fi în perioada 31 decembrie - 01 ianuarie și în jurul datei de 04 ianuarie, când media regională va fi de 5...7 grade. Regimul pluviometric va fi deficitar în mare parte a intervalului de referință, dar în special în prima săptămână, probabilitatea pentru precipitații fiind mai ridicată doar în ultimele zile (după data de 8 ianuarie).

TRANSILVANIA

În majoritatea zilelor din intervalul de prognoză, valorile termice, deși cu ușoare variații, se vor situa în jurul celor climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime de 0...2 grade și minime de -8...-4 grade, în medie. Temperaturi diurne ușor mai ridicate vor fi posibile în jurul datei de 04 ianuarie și din nou în perioada 08 -10 ianuarie. În prima săptămână a intervalului de referință, regimul pluviometric va fi deficitar, apoi probabilitatea pentru precipitații va mai crește, în special în ultimele zile.

MOLDOVA

În cea mai mare parte a intervalului de prognoză, valorile termice diurne vor fi apropiate de cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime de 1...4 grade. În 31 decembrie, dar și în jurul datelor de 04 și 08 ianuarie maximele temperaturii aerului se vor situa peste cele normale, respectiv 4...6 grade, în medie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în marea lor majoritate mai ridicate decât normele climatologice, astfel că minimele se vor încadra într-un ecart mediu de -5...-1 grad. Probabilitatea pentru precipitații va fi relativ redusă în mare parte din interval, exceptând ultimele zile.

DOBROGEA

Valorile termice, deși vor avea ușoare variații, se vor situa în jurul celor climatologic specifice pentru această perioadă din an în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, cu maxime de 3...5 grade și minime de -3...-1 grad, în medie. Temperaturi diurne ușor mai ridicate vor fi posibile în jurul datelor de 01 și 04 ianuarie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în marea lor majoritate mai ridicate decât normele climatologice, astfel că minimele se vor încadra într-un ecart mediu de -2...1 grad. Până în data de 06 ianuarie, precipitații slabe vor fi posibile doar izolat, urmând ca probabilitatea ca acestea să fie mai frecvente să crească spre sfârșitul intervalului.

MARAMUREŞ

Valorile de temperatură vor avea ușoare variații de la o zi la alta, dar în mare parte din intervalul de referință se vor situa în jurul celor climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime, în medie, de 1...3 grade și minime de -5...-3 grade. Temperaturi diurne ușor mai ridicate vor fi posibile în jurul datei de 04 ianuarie și din nou în perioada 08 -10 ianuarie. În prima săptămână a intervalului de referință, regimul pluviometric va fi deficitar, apoi probabilitatea pentru precipitații va mai crește, în special în ultimele zile.

OLTENIA

În cea mai mare parte a intervalului de prognoză, valorile termice diurne se vor situa peste cele climatologic specifice în această perioadă din an, îndeosebi în zona deluroasă, cu maxime de 4...7 grade, în medie. Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în marea lor majoritate apropiate de normalul perioadei, astfel că minimele se vor încadra într-un ecart mediu de -5...-3 grade. Regimul pluviometric va fi în general deficitar, probabilitatea pentru precipitații fiind în creștere doar spre sfârșitul intervalului.

LA MUNTE

Zilele de 31 decembrie, 3 și 4 ianuarie vor fi caracterizate de un regim termic diurn peste cel normal al perioadei din an, cu maxime diurne ce vor atinge și valori pozitive în masivele vestice, dar și la altitudini de sub 1400 m în restul zonei montane. În celelalte zile din interval, temperaturile maxime se vor situa în jurul celor climatologic specifice perioadei din an și vor fi, în medie, de -5...-2 grade. Minimele nocturne, în general apropiate de normal, se vor situa într-un ecart mediu de -10...-5 grade. Probabiltatea pentru precipitații va fi în creștere începând din data de 06 ianuarie.

BANAT

Intervalul de prognoză va debuta cu un regim termic în general caracterizat de valori apropiate de cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime diurne în medie de 2...4 grade și minime de -6...-4 grade. După data de 4 ianuarie, estimările prognostice indică o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit, cu valori maxime de 4...6 grade și minime de -4...-2 grade, mediat regional. În cea mai mare parte a intervalului de referință, regimul pluviometric va fi deficitar, probabilitatea pentru precipitații fiind mai ridicată doar în ultimele zile.

CRIŞANA

Primele zile ale intervalului de referință vor fi caracterizate de valori ale temperaturii aerului apropiate de cele climatologic specifice în această perioadă din an, cu maxime diurne în medie de 2...4 grade și minime de -6...-4 grade. După data de 04 ianuarie, estimările prognostice indică o probabilitate mare pentru înregistrarea unor temperaturi ușor mai ridicate decât în mod obișnuit (în special valorile diurne), cu maxime de 3...6 grade și minime de -4...-2 grade, mediat regional. Probabilitatea pentru precipitații va fi în general redusă pe parcursul intervalului de referință, dar cu precădere în prima săptămână.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.