Codrin Ştefănescu, după vizita la Dragnea: "Nu i se permite să-şi îngrijească problemele de sănătate"

Ştefănescu îi îndeamnă pe toţi apropiaţii şi admiratorii lui Liviu Dragnea să îi scrie câteva rânduri şi, în acest sens, publică adresa penitenciarului Rahova.

"Astăzi am fost sa-l văd pe Liviu Dragnea! O duce rāu cu sănătatea, o duce rāu in general. Nu vor sā-l scoatā nici la muncā, nu i se permite nici sā-și ingrijeascā problemele de sānātate. Asteaptā și asteaptā ca cineva sa punā in practicā decizia definitivā a instanței in acest sens. La el nu se aplicā, indiferent de consecințe!

Se chinuie, dar e puternic și va rezista! Dacā cei care îl prețuiesc și îl susțin vor sā-i scrie, o pot face! Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Șoseaua Alexandria nr 154, sector 5, București, cod Postal 51527. Am promis cā vā țin la curent cu starea sa, asta am fācut!", a scris joi seară Codrin Ştefănescu.

Fostul secretar general al PSD i-a transmis miercuri urări prietenului său, cu ocazia zilei de naştere a acestuia.

"Astazi e ziua ta de naștere, Liviu! Îți doresc multa sanatate si multa putere, ca sa treci cu bine si prin aceasta cumplita încercare! Trebuie sa rezisti cu orice pret! Pentru ca te așteapta familia, prietenii si foarte mulți români care se gândesc mereu la tine!", a scris Ștefănescu pe Facebook.

