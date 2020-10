Codrin Ştefănescu: "Noul PSD a devenit un fel de USR 2. Dispar vechii războinici cu statul paralel"

„Noul PSD nu mai are nici o legătura cu vechiul PSD! Mesajele sunt total aiurea, conducerea este in integralitate acaparatā de securici, listele pentru parlament sunt aprobate in afara partidului. De aceea apar personaje precum Dâncu, Grindeanu, Georgian Pop, Coarnā, etc. Şi dispar vechii rāzboinici cu statul paralel. Adio Plesoianu, Şerban Nicolae, Florin Iordache, Nicolicea, Caty Andronescu! Noul PSD, sub Ciolacu, a devenit un fel de USR 2! De aceea, mulţi dintre colegii mei vor pleca curând unde vād cu ochii. Alţii, cuminţei foc, asteaptā incā o minune! Şi acceptā toate aceste umilinţe!”, a scris pe Facebook Codrin Ştefănescu.

În Capitală sunt şanse minime ca Şerban Nicolae sau Ecaterina Andronescu să mai prindă un loc eligibil. Pe liste nici nu au fost primiţi Florin Iordache, Eugen Nicolicea sau Liviu Pleşoianu.