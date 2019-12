COLINDE DE CRACIUN 2019. Lista celor mai frumoase COLINDE DE CRACIUN. Sărbători fericite!

COLINDE DE CRĂCIUN: Conform Enciclopediei Crăciunului, scrisă de Gerry Bowler, primele colinde le avem încă din secolul al IV-lea, la vremea respectivă fiind prezentate drept imnuri închinate Nașterii Domnului. Ele aveau titluri ca: Jesus refulsit omnium, de Hilarius din Poitiers, Veni redemptor omnium, de Hilarius din Poitiers, Veni redemptor gentium, de Ambrosius din Milano si Corde natus ex partentis, de Prudentius. Ele aveau un caracter solemn, exprimând mai degrabă adevăruri teologice de ordin superior, după cum precizează sursa citată.

Mai târziu însă, Biserica a interzis colindele de Crăciun, nemulțumită fiind de conotațiile păgâne ale termenului colindă (echivalentul englez carol este derivat din grecescul choros, care desemna un dans în cerc, în care dansatorii cântau).

În secolul al XII-lea, învățăturile creștine și-au schimbat viziunea și au trecut de la un Dumnezeu răzbunător la aspectele mai umane a lui Iisus și astfel a apărut și interesul pentru detaliile Nașterii Domnului. O expresie a acestui interes devine noul tip de cântec sacru popularizat de franciscani- muzică de corindă cu versuri.

COLINDE frumoase DE CRĂCIUN

Noile colinde s-au răspândit în Italia cu ajutorul franciscanilor și al dominicanilor, devenind în scurt timp populare în întreaga Europă. Exemplele din această perioadă includ colindul macaronic german In dulci jubilo și polonezul W zlobie lezy.

Secolele al XV-lea și al XVI-lea au constituit, dintr-un punct de vedere, epoca de aur a colindelor. Acestea erau cântate în case și pe străzi, în cadrul slujbelor religioase și în reprezentațiile teatrale, la răspândirea lor contribuind și recent inventata tiparniță. Din Anglia provin Adam Lavy Ybounden, I saw three ships și The Boar's Head Carol, iar din Germania colinde ca O tanenbaum (O, brad frumos) și Es ist ein Ros entsprungen.

COLINDE DE CRACIUN- selecţia celor mai frumoase colinde de Craciun

LISTA CELOR MAI FRUMOASE COLINDE

Astăzi s-a născut Hristos

Astăzi s-a născut Hristos

Mesia chip luminos

Laudaţi şi cântaţi

Şi vă bucuraţi!!!!!!

Mititel înfăşaţel

În scutec de bumbăcel

Laudaţi şi cântaţi

Şi vă bucuraţi

Neaua ninge

Nu-l atinge

Vântul bate

Nu-l răzbate

Laudaţi şi cântaţi

Şi vă bucuraţi!!!!!!!

Şi de acum

Până-n vecie

Mila domnului să fie

Laudaţi şi cântaţi

Şi vă bucuraţi!

Trei păstori

Trei păstori se întâlniră

Trei păstori se întâlniră

Raza soarelui, floarea soarelui

Şi aşa se sfătuiră:

Haideţi fraţilor să mergem

Haideţi fraţilor să mergem

Raza soarelui, floarea soarelui

Floricele să culegem.

Şi să facem o cunună

Şi să facem o cununa

Raza soarelui, floarea soarelui

S-ompletim cu voie buna.

Si s-o ducem lui Cristos

Si s-o ducem lui Cristos

Raza soarelui, floarea soarelui

Să ne fïe de folos.

Deschide uşa creştine

Deschide uşa creştine

Că venim din nou la tine.

Drumu-i lung şi-am obosit

De departe am venit.

Că la Viflaem am fost,

Unde s-a născut Hristos

Şi-am văzut şi pe-a sa mamă,

Pe care Maria-o cheamă.

Cum umbla din casă-n casă

Ca pe fiul său să nască.

Umbla-n sus şi umbla-n jos

Ca să nască pe Hristos.

Umbla-n jos şi umbla-n sus

Ca să nască pe Isus.

Roată, roată prin cetate,

Case, hanuri, pline toate.

Mai târziu găsi apoi

Un staul frumos de oi

Şi-acolo pe fân jos

S-a născut Domnul Hristos.

Cete de îngeri coboară

Staulul îl înconjoară.

Îngerii cu flori în mână

Împletesc mândră cunună.

Pe cunună-i scris frumos

Astăzi s-a născut Hristos,

Care cu puterea sa (/ Pe cunună-i scris aşa)

Va împărăţi lumea (/ Că s-a născut Mesia)

Şi de-acum până-n vecie

Mila Domnului să fie,

Tuturor cu bucurie

Şi de mare veselie.



Bună dimineaţa la Moş Ajun

Ne daţi ori nu ne daţi,

Ne daţi ori nu ne daţi.

Am venit şi noi odată

La un an cu sănătate,

Domnul sus să ne ajute

La covrigi şi la nuci multe.

O, brad frumos

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

Tu eşti copacul credincios,

Ce frunza nu şi-o pierde,

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu cetina tot verde.

O, brad frumos, o brad frumos,

Verdeaţa ta imi place.

Când o revăd sunt bucuros

Şi vesel ea ma face.

O, brad frumos, o brad frumos,

Verdeaţa ta imi place.

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu frunza neschimbată.

Mă mângâi şi mă faci voios

Şi mă-ntâreşti îndată.

O, brad frumos, o brad frumos,

Cu frunza neschimbată.

Steaua sus răsare

Steaua sus răsare

Ca o taină mare,

Steaua străluceşte

Şi lumii vesteşte (bis)

Că astăzi Curata.

Prea Nevinovata

Fecioara Maria

Naşte pe Mesia (bis)

Magii cum zăriră

Steaua şi porniră

Mergând după rază

Pe Hristos să-l vază.

Şi dacă porniră

Îndată-l găsiră

La Dânsul intrară

Şi se închinară (bis)

Cu daruri gătite

Lui Hristos menite

Având fiecare

Bucurie mare (bis)

Care bucurie

Şi aici să fie

De la tinereţe

Până la bătrâneţe (bis)