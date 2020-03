Compania Apple va despăgubi clienţii cu modele de telefoane mai vechi. Ce sume vor primi

În anul 2017, compania Apple a recunoscut faptul că a încetinit în mod intenționat funcționarea telefoanelor din generații mai vechi. Strategia a avut ca scop determinarea clienţilor să achiziţioneze aparate sau baterii noi. Compania americană va plăti aproximativ 25 de dolari pentru fiecare telefon aflat în această situaţie.

Doar clienții din Statele Unite vor primi bani. Cu toate că suma este prea mare, compania evită prin această înţelegere procese în urma cărora ar fi putut condamnată la despăgubiri de miliarde de dolari.

Unii utilizatori s-au plâns de faptul că telefonul lor se închidea brusc și au acuzat compania că încetinește dispozitivele vechi pentru a-i convinge pe utilizatori să-și cumpere un model nou. Prin urmare, clienţii din SUA care au cumpărat Phone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus sau SE, înainte de 21 decembrie, 2017 vor primi despăgubiri.

Apple lansează patru modele noi de iPhone

La doar patru de luni de la lansarea ultimelor telefoane Apple din 2019, iubitorii brand-ului aşteaptă deja noua linie de smartphon-uri din 2020. Conform sitelui LetsGoDigital , anul 2020 nu vine cu doar un telefon nou, ci cu patru noi modele de iPhone în luna septembrie.