Compania românească CryptoDATA lansează în octombrie Tinker, un telefon destinat video conferinţelor şi pasionaţilor de jocuri - VIDEO

Dispozitivul celor de la CryptoDATA se va numi Tinker și, potrivit acestora, va costa aproximativ 450 de euro. Telefonul va putea fi achiziţionat în special online pe toate canalale de distribuţie, dar va fi prezent şi în magazinele fizice ale marilor retaileri din România. De asemenea, compania se află în discuţii şi cu operatorii de telefonie mobilă pentru distribuţia dispozitivului.

CryptoDATA este o companie cu capital integral românesc, înfiinţată în 2012, care dezvoltă tehnologii în domenii precum securitatatea cibernetică, telecomunicațiile criptate şi inteligența artificială.

"De curând am luat în considerare o altă nişă de piaţă şi putem să atacăm piaţa multimedia pe partea de gaming şi conferinţe video, fie ca vorbim de şcoala de acasă sau companii. Este un dispozitiv de tip smartphone, dar cu capabilităţi de gaming şi conferinţe video", a spus Ovidiu Toma, CEO al companiei, citat de ECONOMICA.NET. Potrivit acestuia, Tinker are un procesor şi memorie cu frecvenţe mult mai mari faţă de telefoanele concurenţilor de la Samsung sau Huawei pentru a împărți sarcinile și a-l face mai eficient.

Baterie de 5.000 de mAh optimizează resursele, iar ecranul are funcţia de "picture in picture" şi suportă până la 16 poziţii. În ceea ce priveşte camera foto, smartphone-ul dispune de patru camere pe spate cu 48 MP, în timp ce camera de selfie de pe faţa telefonului are 12 MP. "Este un telefon dedicat conferinţelor video fiind dotat cu difuzoare special concepute pentru a auzi vocea şi nu zgomotul de fundal prin optimizarea frecvenţelor medii", a spus reprezentantul companiei. Acesta nu este primul smartphone lansat de CryptoDATA, care a mai pus pe piaţă un telefon în urmă cu câtiva ani şi are în plan lansarea a încă unui telefon spre finalul anului sau începutul anului viitor.

"Am început să dezvoltăm primul smartphone în urmă cu aproximativ trei ani, iar la modelul Tinker care se bazează pe acel telefon lucrăm de opt luni".

Lansarea Tinker va avea loc online din cauza restricţiilor impuse de contextul actual.