Compatibilitate rară: transplant renal între soţi, efectuat la Spitalul "Dr. C.I. Parhon" din Iaşi, în plină pandemie de coronavirus

„În 2019 am fost întrebat dacă nu există cineva din familie care ar putea să îmi doneze, am făcut analizele de compatibilitate cu soţia şi am aflat că suntem compatibili. Intervenţia a decurs bine, voi reveni la o viaţă normală fără dializă şi sper să am o viaţă lungă“, a precizat bărbatul transplantat.

Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon“ spun că transplantul de rinichi între soţi este o intervenţie deosebită, fiind realizate puţine astfel de operaţii. Aceasta întrucât compatibilitatea între soţi este destul de rară, având în vedere că soţii nu sunt rude de sânge. În 20 de ani de când se face transplant renal la Iaşi au fost realizate doar cinci transplanturi între soţi.

