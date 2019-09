Compatibilitate zodie Balanţă. Cum sunt relaţiile cu cele 12 zodii

Iata cum arata tabloul de compatibilitate petru zodiac Balanta.

Compatibilitate zodie Balanta – Berbec

Intimitate – 80%

Berbecul si Balanta sunt semne de natura masculina, dar exista o puternica atractie sexuala intre ele. Totusi, comportamentul pasiv-agresiv al ambilor duce la ranirea reciproca. Balanta este exaltata si n-are limite cand vine vorba de sex. Berbecul este energic si lipsit de emotii. Ar putea face casa buna impreuna daca ar invata cum sa fie altruisti in amor si sa se gandeasca reciproc la satisfacerea partenerului.

Incredere – 40%

Increderea nu este punctul forte al niciunuia dintre parteneri si se pot tortura reciproc din acest punct de vedere. Balanta este nsigura si are nevoie permanenta de confirmare a sentimentelor. Berbecului i se pare stupida o astfel de atitudine si, in plus, devine foarte gelos. Instabilitatea Balantei o face sa nu aiba deloc incredere in partener, iar lipsa de comunicare dintre ei adanceste suspiciunile. Cei doi pot supravietui impreuna doar daca Balanta isi ridica nivelul de incredere de sine.

Comunicare si intelect – 55%

Balanta incearca sa creeze punti de comunicare cu Berbecul. Ca sa functioneze bine impreuna Berbecul ar trebui sa anime Balanta, sa-i dea aripi, in timp ce Balanta ar trebui sa invete cum e sa fii responsabil de propria viata. Nu au multe interese comune, deci discutiile dintre ei vor avea, de regula, ca subiect ceea ce au facut peste zi. Daca cei doi sunt parteneri de munca, vor colabora foarte bine. Interesul comun asupra unui subiect ii va face sa schimbe opinii.

Valori – 60%

Berbecul apreciaza abordarile directe. Balanta apreciaza tactul si finetea. Berbecul traieste prezentul, Balanta analizeaza trecutul pentru a seta viitorul. Se ajuta reciproc, insa, sa-si seteze telurile si sa si le indeplineasca. Daca invata sa se aprecieze reciproc, pot forma un cuplu fara probleme.

Activitati – 30%

Acest cuplu nu-si va putea coordona activitatile pentru ca vor lucruri diferite de cele mai multe ori. Singura activitate la care gasesc un scop comun este sexul. Totusi, Balanta poate invata de la Berbec cum sa fie mai independenta, in timp ce Berbecul poate invata sa se implice mai mult in activitatile Balantei.

Total – 62%

Desi poate fi dificila relatia lor, totusi sunt semne opuse care se pot atrage inexplicabil. Problemele dintre ei pot fi usor rezolvate daca lucreaza impreuna la intarirea relatiei. Daca se iubesc, relatia poate fi o promisiune spre perfectiune.

Compatibilitate zodie Balanta – Taur

Intimitate – 35%

Relatia dintre Taur si Balanta are o latura deosebita, deoarece ambele semne sunt patronate de Venus, desi au caracteristici complet diferite. In timp ce Taurului ii place sa se simta confortabil si se bazeaza pe simtul tactil si al gustului, Balanta va dori totul frumos si se va baza pe viziunea si simtul mirosului. Ele se conecteaza intr-un fel, dar in cele mai multe cazuri au o abordare diferita fata de Venus ca planeta a placerilor sexuale.

Principala diferenta dintre aceste doua semne este exaltatia planetara. Luna are exaltatie in Taur, in timp ce Saturn are exaltatie in Balanta. In timp ce Taurul va avea grija de emotii si sensibilitate intr-o relatie sexuala, Balanta se va baza pe profunzime si pe o buna sincronizare. Nu va fi usor pentru ei sa inteleaga ce vrea cealalta persoana si ar putea sa devina dependenti unul de altul. Taurul de Balanta din cauza nevoii lui emotionale, iar Balanta fata de Taur din cauza nevoii de atingere fizica.

Incredere – 30%

Increderea Taurului poate fi afectata de nevoia Balantei de a fi placuta de toata lumea, mai ales daca aceasta din urma nu este foarte convinsa ca ar trebui sa fie langa partenerul Taur. Daca Balanta nu este hotarata in acest sens, incertitudinea ar fi o lovitura dura pentru egoul Taurului. Ii va fi foarte greu sa se recupereze dupa ce isi da seama ca nu este dorit.

Chiar daca este prima alegere a Balantei, exista inca o problema legata de flirtul cu multi oameni. Este aproape imposibil sa ai o relatie bazata pe incredere incredere, cu cineva care are o nevoie exagerata de acceptare din partea tuturor.

Comunicare si intelect – 5%

Aceste doua zodii se vor scoate din minti, la propriu. Pe de o parte, Taurul este incapatanat, imobil si incredibil de indaratnic. Pe de alta parte, Balanta este indecisa si niciodata nu e sigura de ceea ce vrea. In aceste conditii, este imposibil sa nu le sara tandara.

Principala provocare aici este opinia lor despre celalalt. Ca doua fete ale lui Venus, aceste semne reprezinta o fata de la tara (Taur) si o doamna de oras (Balanta). Cand se combina, Balanta poate critica lipsa de stil a Taurului.

Ai putea spune ca acest lucru este destul de superficial, dar este, de fapt, o problema cu adevarat profunda legata de nesiguranta. Balanta nu critica Taurul pentru ca este o persoana atat de buna, ci pentru ca ii este teama ca nu cumva sa nu fie asa. Taurul va primi cu o usoara nesiguranta aceasta viziune critica a Balantei si se va considera vinovat. Taurul nu poate accepta critica, nici macar pe cea constructiva.

Valori – 40%

Venus, planeta care patroneaza cele doua zodii, reprezinta valoarea in sine, asa s-ar putea spune ca Taurul si Balanta apreciaza aceleasi lucruri. Totusi, abordeaza diferit aceeasi valoare. Ambii doresc iubirea adevarata, magica si, dar Taurul pretuieste sensibilitatea si atingerea, in timp ce Balanta apreciaza responsabilitatea si seriozitatea. Cu toate acestea, obiectivele lor finale sunt aceleasi si, mai presus de toate, apreciaza capacitatea celuilalt de a aprecia aceleasi lucruri. Acesta ar putea fi punctul lor real de legatura daca se indragostesc unul de celalalt.

Activitati – 65%

Nu este greu sa gasesti activitati comune pentru acest cuplu, atat timp cat nu sunt plictisitoare pentru unul dintre ei. Desi Taurul nu trebuie intr-adevar sa mearga la matinee si spectacole de arta fara consistenta, ar putea petrece timp de calitate intr-o galerie de arta confortabila unde se prezinta lucrari de arta in culori calde. La randul sau, Balanta va merge rar la o plimbare prin zone prafuite, dar ar putea face un tur in centrul orasului, ca sa fie admirata in hainele sale noi.

Total – 33%

Atentionare pentru Balanta: Taurul poate aduce la suprafata toate temerile interioare ale acesteia. In timp ce Taurul trebuie sa fie atent pentru ca Balanta poate sadi in el sentimentul de vinovatie. Aceasta relatie este o lectie pe care niciunul nu o va uita vreodata, mai ales daca reusesc sa aduca suficienta intelegere si sensibilitate intre ei. Singurul mod in care ar putea fi fericiti ar fi sa imbratiseze ceea ce ei nu doresc sa accepte in propriile lor lumi interioare. Daca fac acest lucru, va puteti imagina ce Venus complet ar fi?!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO