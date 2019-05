Compatibilitate zodie TAUR. Cum sunt relaţiile cu cele 12 zodii

Iata cum arata tabloul de compatibilitate petru zodia Taur.

Compatibilitate zodie Taur – Berbec

Intimitate – 65%

Berbecul este patronat de Marte, in timp ce Taurul este de Venus. Ambele planete au legatura cu relatia fizica, diferentele apar, insa, la telul final. Berbecul este ghidat de instinct si doreste perpetuarea speciei si raspandirea materialului genetic. In timp ce Taurul vrea satisfactie. Taurul vrea implicare emotionala, pasiune si senzualitate. Berbecul vrea doar sex si atat.

Incredere – 80%

Atat Berbecul, cat si Taurul au abilitatea de a forma un cuplu bazat pe onestie. Niciunul nu se fereste de provocari si au o atitudine pozitiva in fata angajamentelor. Pot aparea, insa, infidelitati in relatiile de cuplu intrucat sunt in cautarea continua a iubirii adevarate. In plus, Berbecului ii lipseste emotia, iar Taurului increderea de sine, ceea ce-i face pe amandoi susceptibili triunghiurilor amoroase.

Comunicare si intelect – 40%

Stie toata lumea: si Taurul si Berbecul au coarne. Nu doar ca sunt foarte incapatanati, dar nici macar nu isi inteleg incapatanarea. Berbecul tipa, urla, se manifesta. Taurul in schimb nu face nimic. Doar se infoaie, isi ridica sprancenele si tace. Cand e nervos, Taurul nu mai aude. Ceea ce-l irita si mai mult pe Berbec. Ca sa aiba o buna relatie impreuna, Taurul trebuie sa isi stabileasca niste limite foarte clare si sa aiba incredere in el, in timp ce Berbecul trebuie sa lase vocea mai jos. Macar putin.

Valori – 90%

O zona in care Berbecul si Taurul sunt compatibili, desi par diferiti. Principalul lor obiectiv este securitatea materiala. Ambii pretuiesc curajul, puterea, onoarea. Se inconjoara de oameni care sa nu-i dezamageasca.

Activitati – 40%

Berbecul si Taurul sunt firi diferite. Berbecul este agitat, gata oricand de actiune. Are nevoie de activitate fizica. Taurul are nevoie de odihna pentru a-si incarca bateriile. Chiar si daca beau o cafea impreuna, Berbecul se va plictisi dupa 20 de minute, in timp ce Taurul inca isi va savura picatura cu picatura cafeaua. Singura activitate in care ar avea ceva in comun este plimbarea in natura.

Total – 63%

Aceasta relatie are nevoie de multa munca pentru a rezista. Berbecul si Taurul trebuie sa invete sa-si respecte diferentele, sa-si asculte parerile si sa se impunga cat mai putin.

Compatibilitate zodie Taur – Taur

Intimitate – 95%

Atunci cand doi Tauri se intalnesc, apar probleme existentiale. Lumea nu mai este asa cum credeau ei. Ambii descopera placerea de a face sex altfel decat experimentasera pana atunci. Ei isi inteleg inteleg perfect nevoile de atingere si de stimulare a tuturor simturilor. Semnul Taurului este semnul cel mai senzual al intregului zodiac, doar daca nu sunt prea lenesi pentru a-si descoperi sexualitatea. Daca vor avea acel instinct sexual primar, probabil vor construi o relatie sexuala puternica si blanda, in care ambii vor avea nevoile lor satisfacute.

Problema pe care ar putea-o intampina este posibilitatea ca niciunul dintre ei sa nu aiba suficienta initiativa. Cu atat mai mult cu cat sunt destul de incapatanati ca sa depaseasca orice mic obstacol. Daca n-ar astepta cu incapatanare ca cealalta persoana sa faca prima miscare, cel mai probabil n-ar depasi acel obstacol.

Incredere – 75%

Problema unui Taur cu increderea vine din inflexibilitatea lor si inabilitatea de a se schimba. Daca au un istoric in ceea ce priveste relatiile nesanatoase, care i-au lasat cu inima franta, probabil ca le va fi foarte greu sa isi construiasca increderea in actualul partener. Ambii inteleg importanta onestiei, insa le este frica sa isi arate sentimentele. De aceea vor aparea presupuneri ridicole despre ce ar trebui celalalt sa spuna sau sa simta.

Au posibilitatea de a forma o relatie bazata pe incredere, doar daca nu au avut experiente umilitoare inainte de a fi impreuna. Acest lucru le va da flexibilitatea de care au nevoie pentru a stabili o fundatie solida si pentru a-si respecta reciproc nevoia de intimitate, fara suspiciuni de tradare.

Comunicare si intelect – 50%

Desi acesti parteneri au atat de multe interese comune, precum si o modalitate similara de actiune, atunci cand vine vorba de propriile convingeri, rar asculta si o a doua parere. La urma urmei, amandoi au coarne si tedinta de a se „bate" imediat ce unul dintre parteneri iese din rutina obisnuita.

Ii este foarte greu unui Taur sa accepte schimbarea, de aceea, daca unul dintre ei este in pragul unei transformari, cel mai probabil ajung la cearta. Partenerul care este mai incapatanat are dificultati in a intelege de ce trebuie sa se schimbe ceva si de ce nu poate ramane totul asa cum a fost pentru totdeauna.

Taurii pot fi incapatanati si inchisi in ei la orice fel de contact emotional. Mai ales cand sunt furiosi sau ii raneste cineva. Acesta este principalul motiv pentru care comunicarea lor nu este atat de buna. Caci ambii au dificultati in a se deschide si a trai in prezent, fara teama de a fi raniti. Ca relatia lor sa functioneze, cei doi ar ar trebui sa fie mai intimi si sa-si spuna reciproc si cele mai jenante emotii, fara teama, pentru a construi o relatie solida, bazata pe incredere.

Valori – 95%

Este interesant sa vorbesti despre sistemul de valori al unui Taur. Acesta este un semn care reprezinta valoarea insasi si in el se afla pretul tuturor lucrurilor din aceasta lume. Ce apreciaza Taurul? Respectul fata de valori. Fie ca este vorba de valoarea financiara a oricarui obiect din preajma lor, fie ca este valoarea iubirii, partenerul unui Taur trebuie sa fie perfect constient de acestea.

Intr-o relatie a doi Tauri, ambii pun pret pe valori, iar conflictele pot aparea in momentul in care nu se inteleg la „pret". In majoritatea cazurilor, insa, isi vor da suficient spatiu pentru ca fiecare individ sa-si seteze propria lista de prioritati si vor gasi o solutie de compromis, mai ales daca relatia valoreaza mai mult decat propria incapatanare.

