Conflicte de interese blochează nominalizările Rovanei Plumb şi a ungarului Laszlo Trocsanyi

Social-democrata româncă Rovana Plumb şi popularul ungar Laszlo Trocsanyi (PPE dreapta) au fost audiaţi de Comisia ”Afacerilor Juridice” a PE, însărcinată, potrivit procedurii nominalizării noilor comisari, să le studieze declaraţia de interese. Or la finalul acestei audieri cu uşile închise, eurodeputaţii au refuzat să le dea undă verde. Iar ei urmau să trimită două e-mailuri preşedintei viitoarei CE, Ursula von der Leyen, pentru a-şi exprima ”îngrijorarea” în domeniul conflictelor de interese.



Această decizie poate să meargă până la a pune în discuţie nominalizarea celor doi candidaţi în echipa lui von der Leyen, care urmează să intre în funcţie la 1 noiembrie.



Conducătoarea germană urma să se întâlnească cu preşedintele Parlamentului David Sassoli joi seara, pentru a face un bilanţ cu privire la situaţie. ”Nimeni nu este capabil să prezică ceea ce se va întâmpla în acest stadiu”, a rezumat Manon Aubry, o deputată din cadrul Stângi Unitare Europene (GUE), membră a Comisiei Afacerilor Juridice. ”Pentru moment, asta înseamnă că procedura este suspendată, dar asta nu înseamnă neapărat că un nou candidat trebuie să fie propus în mod obligatoriu”, a precizat Andreeva, o purtătoare de cuvânt a actualei Comisii.



Concret, cei doi candidaţi nu pot, pentru moment, să treacă la etapa următoare a procedurii de nominalizare, adică la audiere - prevăzută săptămâna viitoare - în comisia parlamentară a portofoliului lor. Ei sunt singurii care se află în acest caz, pentru că ceilalţi candidaţi au primit unda verde a eurodeputaţilor.



Plumb, care candidează la portofoliul Transporturilor, se află în vizorul PE din cauza a două împrumuri litigioase.

”Ea a fost foarte slabă” în cursul audierii sale, a declarat o sursă prezentă în sală.



”Eu respect legea, Eu sunt de asemenea cât mai transparentă, pentru că nu am nimic de ascuns”, a declarat ea la finalul audierii, fără să cunoască decizia eurodeputaţilor. ”Avem zece recursuri posibile” pentru a o înlocui pe Plumb, a comentat preşedintele Camerei române a Deputaţilor Marcel Ciolacu (PSD).



Trocsanyi, care vizează portofoliul Extinderii, a fost întrebat despre legăturile sale cu cabinetul de avocatură pe care l-a înfiinţat în 1991, înainte să devină ministru al justiţiei al lui Viktor Orban. ”Eu nu am primit nicio remuneraţie din partea cabinetului de avocatură” din 2007, a declarat el, citat într-un comunicat.



Un purtător de cuvânt al Guvernului ungar a declarat că Trocsanyi plăteşte faptul că a fost ministru ”atunci când Ungaria a închis frontierele migranţilor”. Jozsef Szajer, un eurodeputat ungar din cadrul Fidez, partidul suveranistului Orban, a catalogat această decizie drept o ”vânătoare de vrăjitoare politică”.