Confruntare decisivă în cazul Caracal. Gheorghe Dincă, audiat de urgenţă de faţă cu personaje cheie din anchetă

Reprezentanţii familiei Luizei şi Alexandrei vor sta faţă în faţă cu Gheorghe Dincă. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, susţine că luni are loc confruntarea cu monstrul din Caracal.

"Aşa au promis ca il aduc pe Dinca sa mai vedem o noua sarja de ilegalitati comise de DIICOT. De obicei, audierea se intampla in felul urmator. În calculator e declaratia lui Dinca, care e luata din scrierile lui, dar e clar ca e ajutat sa scrie, dupa care se dau citire, ceea ce este profund ilegal. Inculpatul trebuie sa spuna tot ce stie si nu sa fie deja declaratia scrisa. Astazi, il audiaza despre ce s-a intamplat cu Luiza. Adica noua varianta. E pe alt scenariu, scenariul patru bis. Are mai mutle variante si scrise. A mai avut o varianta in carnetel pe care cui credeti ca a dat-o? Acelui politist care a vorbit doua ore cu el, fara avocat", a declarat Tonel Pop, la România TV.

Între timp, suspectul pentru două crime şi-a schimbat lookul şi şi-a lăsat cioc.

Gheorghe Dincă, schimbare de look în arest. Cum a apărut monstrul din Caracal în faţa procurorilor

Gheorghe Dincă a recunoscut că a ucis-o pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, pe data de 25 iulie, când a surprins-o cu telefonul în mână sunând la 112 şi, ulterior, i-a incinerat corpul într-un butoi din curtea casei sale.

De asemenea, el a susţinut că a ucis-o şi pe Luiza Melencu, de 18 ani, dispărută în luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei păduri de lângă Caracal.

Gheorghe Dincă și-a denunţat şi vecinul Ştefan Risipiceanu că ar fi participat la violarea Luizei Melencu.