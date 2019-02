REŢETA ZILEI: Conopidă Pane

INGREDIENTE Conopida Pane

o conopida medie, spalata si desfacuta in buchetele

3 oua

4-5 linguri cu faina

sare

piper proaspat macinat

ulei pentru prajit

apa

MOD DE PREPARARE Conopida Pane

Pregatim aragazul si o cratita in care punem apa. Adaugam sare si o lasam sa fiarba.

Cand apa clocoteste adaugam buchetelele de conopida si le lasam sa fiarba maxim 10 minute, pana cand conopida este moale, dar nu sfaramicioasa, practic sa putem musca cu usurinta din ea.

Pregatim o strecuratoare si scurgem bine conopida fiarta. Este important sa scoatem toata apa dintre inflorescentele conopidei.

Batem ouale, ca pentru omleta. Condimentam cu sare si piper macinat si amestecam bine.

Adaugam treptat faina, in timp ce omogenizam. In final trebuie sa obtinem un aluat putin mai gros decat cel pentru clatite, de aceea cantitatea de faina poate varia.

Punem buchetelele de conopida, bine scurse, in amestecul de ou si faina si le invartim pe toate partile, pentru a se acoperi bine. Le scurgem usor de aluat si le scoatem pe o farfurie.

Pregatim aragazul si un tuci sau o tigaie inalta in care punem uleiul si il lasam sa se incalzeasca bine. Cand uleiul este incins, adaugam conopida in aluat.

O lasam sa se rumeneasca usor, apoi o intoarcem pe toate partile, iar cand este aurie o scoatem pe servetele absorbante.

Continuam pana cand terminam de prajit toata conopida (eu am facut-o in 3 ture).

Servim cu sos de iaurt sau cu salata.

Daca tii post, incearca Ciuperci umplute.

Reteta e aici.