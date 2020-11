Consiliera spirituală a lui Trump, inspiraţie pentru un remix. Cum sună melodia care a stârnit hohote de râs

Se pare, însă, că îngerii nu au fost foarte cooperanţi, pentru că Donald Trump nu a reuşit să-l depăşească pe Joe Biden. Însă incantaţia a făcut înconjurul internetului, iar acum a venit rândul remixului realizat de DJ iMarkkeyz să-l facă. DJ-ul a compilat o serie de imagini în care apar dansând diverşi tineri, femei bătrâne, Michael Jackson, Jim Carrey şi Donald Trump însuşi. În plus, acesta din urmă face grimasele devenite de-acum celebre.

În timpul unei rugăciuni cu incantaţie, Paula White-Cain a făcut următoarea afirmaţie: "Aud un sunet de victorie. Domnul spune că este gata. Pentru că aud victorie, victorie, victorie în toate colţurile Raiului. Vin aici în numele lui Iisus forţe angelice", a afirmat ea, într-o incanţie în care a vizat "grupările demonice care încearcă să-i fure alegerile lui Trump".

Here it is! Add it to your Apple Music here https://t.co/h7ruTJBiMt #Victory @iMarkkeyz pic.twitter.com/ue2Wgxwa7m