Consilierul judeteţean Pintoiu Toma din Prahova, suspectat de deturnare de fonduri europene în valoare de 1,5 milioane de euro!

Activitatea infractionala a gruparii de criminalitate economico-financiara organizata coordonate de Yubi si Gratiela Leocadia Gavrilescu, in prezent deputat (ajuns de pe listele ALDE), fost ministru al mediului si vice-premier in mai multe guverne a facut obiectul monitorizarii unor servicii secrete cu competenta pe domeniu, scrie incisivdeprahova.ro.

In perioada 2016-2017, acesta a accesat fonduri europene in valoare de 1,5 miliaone euro (7 miliane ron), prin actiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, fals in acte contabile si deturnare de fonduri europene.

In fapt, Pintoiu Toma, ajutat de catre Lazar Valentin, conducator de proiect, a infiintat un numar de 11 (unsprezece) societati economico-sociale, S.E.S.-uri, cu diferite obiecte de activitate, respectiv: patiserie, croitorie, filmari video, fabrica de lumanari; fabrica de peleti, constructii metalice, brutariem instruire forta de munca, gater şi "neidentificata", fiecare S.E.S primind 140.000 de euro (630.000 ron) pentru desfasurarea activitatii (inchiriere sediu, achizitii utilaje si materie prima, plata angajatilor, etc).

Printre conditiile impuse de catre U.E acestui proiect, se specifica angajarea ca manageri si personal a unor persoane defavorizate care urmau sa beneficieze de salarii, pe o perioada de 18 luni, dupa care, S.E.S-urile trebuiau sa se auto-finanteze.

Dupa accesarea fondurilor europene, Pintoiu Toma a angajat ca directori, in primul rand, membrii ai familiei sale, respectiv pe fiul sau Alin Pintoiu, sora nurorii sale, soacra fiului, varul sau de la Colceag, un sofer de la firma sa SC Ianvi SRL, potrivit incisivdeprahova.ro.

De asemenea, un S.E.S a fost repartizat prietenului sau Radu Sergiu, trezorier la ALDE Prahova si un alt S.E.S, lui Ardeleanu Vasile, conilier judetean din partea ALDE Prahova. Astfel, s-a inceput, efectiv, sustragerea de sume de bani, care au intrat ilegal in posesia lui Toma Pintoiu.

Fiecare S.E.S a fost obligat sa aloce 75.000 ron pentru publicitate unei firme din Bucuresti, al carui patron era prieten cu Pintoiu T., ultimului revenindu-i cca 25.000 ron /S.E.S.

In S.E.S.-ul condus de Ardelean Vasile, au fost angajati sotii Albu din Ploiesti, sotia in functia de director, incasand 1000 ron/luna si semnand de fapt, pentru 6000 ron/luna.

Alti 40.000 ron au fost alocati de catre fiecare S.E.S pentru inchirierea de spatii pentru desfasurarea activitatii, majoritatea inchiriind spatii de la firma lui Pintoiu, SC Ianvi SRL din Bucov, avand sediul in fosta locatie a fabricii de vopsele ARPACOM Pleasa, unde Pintoiu T. detine mai multe spatii de productie.

Aceste spatii au fost achizitionate cu ajutorul numitei Gratiela Leocadia Gavrilescu, in perioada cand aceasta era directoare a fabricii.

Numitul Pintoiu Toma, in S.E.S-ul pentru instruirea fortei de munca (tinichigii, instalatori, sudori. etc) a introdus la cursuri, in mod fictiv, zeci de persoane, cursanti, in special romi, din zona Valea Calugareasca, Bucov, carora trebuia sa le asigure o masa zilnic, transport si, la finalul cursului, suma de 450 ron/cursant.

Masa a fost asigurata fictiv, de catre firma lui Sergiu Radu, fost patron al SC RADCAR SRL (auto-service Bucov), transportul s-a efectuat cu un numar de autovehicule ale lui Pintoiu T., inchiriate de la o firma pentru care Pintoiu T. a incasat 2500 ron/luna.

Printre instructorii angajati sa predea cursantilor, s-a aflat si fiul sau, Alin Pintoiu, fiind platit cu 6000 ron/luna, comparativ cu ceilalti instructori care primeau 2000-3000 ron/luna, desi semnau statele de plata tot pentru 6000 ron/luna, diferentele de bani intrand in posesia lui Pintoiu Toma.

Dupa o perioada de 1 an si 3 luni, in 2017, toate S.E.S-urile au fost inchise, incalcand si sfidand conditiile impuse de legislatia U.E. Banii au fost cheltuiti, iar averea lui Pintoiu T s-a mărit cu urmatoarele:

Casa de vacanta la Cheia;

Imobil in Ploiesti, pe str. A.O, unde domiciliaza fiul sau, Alin Pintoiu;

Conac in Valea Calugareasca, unde a investit 200.000 ron, pentru modernizare;

Bloc de garsoniere in Valea Calugareasca, 60 de camere;

Complex de alimentatie publica in Valea Calugareasca;

Auto Mercedes Benz 320 primit cadou de la o societate pe cand era consilier la CONPET SA Ploiesti (aici, a fost un adevarat maestru si a dat tunuri grosolane, dezvaluiri ce se vor publica dupa campania electorala);

Auto BMW X5, achizitionat din Braila, cu 50.000 euro, cash, pe numele fiului sau, Alin Pintoiu.

Toate imobilele au fost achizitionate pe numele fiului sau, Alin Pintoiu, desi acesta nu poate justifica veniturile necesare achizitioarii lor.