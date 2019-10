Articol publicat in: Extern

Consiliul de securitate, reuniune de urgenţă din cauza războiului de la graniţa turco-siriană

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Membrii europeni ai Consiliului de Securitate al ONU au cerut o nouă reuniune cu uşile închise cu privire la ofensiva militară turcă în Siria, aceasta urmând să se desfăşoare miercuri dimineaţă, a aflat AFP din surse diplomatice. Sesiunea a fost solicitată de Belgia, Germania, Franţa, Polonia şi Regatul Unit. Luptele de la frontiera dintre Siria şi Turcia pară să se fi diminuat, dar situaţia poate degenera în orice moment, astfel că s-a cerut o nouă reuniune a Consiliului de Securitate. O primă reuniune joi, cerută tot de ţări europene la ONU, s-a soldat cu o divizare a Consiliului de Securitate şi o declaraţie în care doar aceste state au cerut oprirea ofensivei turce. După 24 de ore de tergiversări, Rusia şi China au blocat vineri textul SUA în Consiliul de Securitate care cerea de asemenea oprirea operaţiunilor turceşti în nordul Siriei.



Întrebat dacă evoluţia situaţiei permite să se spere de această dată într-o poziţie unită a Consiliului de Securitate, un diplomat şi-a exprimat îndoielile, sub rezerva anonimatului, subliniind că Rusia ar putea din nou să se opună unui consens.



'Va fi dificil' din cauza Moscovei, a spus el. 'Dar ar trebui să avem probabil o nouă declaraţie a europenilor la finalul reuniunii', a adăugat acesta.



'Obiectivul este de a opri ofensiva turcă cât mai repede posibil' prin încercarea 'de a articula o presiune internaţională', a spus o altă sursă apropiată dosarului. 'Vom continua să utilizăm' Consiliul de Securitate 'ca element de expunere a consecinţelor operaţiunii turce şi ca element de exprimare a unităţii europenilor', a precizat această sursă.



Rusia, care şi-a impus vetoul de 13 ori asupra rezoluţiilor Consiliului de Securitate de la începutul conflictului în Siria în 2011, ar putea să apară din ce în ce mai izolată la ONU. În afară de SUA, care solicită din ce în ce mai clar oprirea imediată a ofensivei militare turce, sprijinind sancţiuni, China a cerut marţi 'Turciei să pună capăt acţiunii sale militare şi să găsească calea corectă a unei rezolvări politice'. Patru civili au fost executaţi la marginea drumului Turcia ar putea fi considerată 'responsabilă' pentru abuzurile comise de grupurile armate ce îi sunt afiliate, iar execuţiile aplicate de rebelii proturci pot constitui 'crime de război', potrivit ONU.



'Conform dreptului internaţional privind drepturile omului şi legislaţiei internaţionale umanitare, execuţiile sumare reprezintă încălcări grave şi pot constitui crime de război', a declarat un purtător de cuvânt al Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR), Rupert Colville, citat de AFP.



'Civilii, precum şi toţi cei scoşi din lupte cum ar fi combatanţii capturaţi, trebuie să fie protejaţi', a afirmat acesta într-o conferinţă de presă la Geneva.



De la începutul ofensivei turce, la 9 octombrie, UNHCR încearcă să verifice autenticitatea cazurilor de abuzuri ce i-au fost comunicate, între care execuţii sumare.



'Turcia ar putea fi considerată ca stat responsabil pentru încălcările comise de către grupurile armate ce îi sunt afiliate în cazul în care Turcia exercită un control efectiv asupra acestor grupuri sau asupra operaţiunilor în cursul cărora aceste încălcări au fost comise', a explicat purtătorul de cuvânt al UNHCR.



Ofensiva turcă urmăreşte să alunge din nord-estul Siriei forţele kurde ale Unităţilor de protecţie a poporului (YPG), considerate drept 'teroriste' de către Ankara, dar aliate Occidentului în lupta împotriva jihadiştilor grupării Statul Islamic.



'Cel mai grav incident de care avem cunoştinţă până în prezent şi pe care încercăm în continuare să-l verificăm pe deplin vizează informaţii potrivit cărora cel puţin patru civili, între care doi jurnalişti, au fost ucişi, iar alţi zeci - răniţi când un convoi de vehicule a fost lovit de un atac aerian turc', a detaliat Colville, precizând că atacul a avut loc la 13 octombrie.



UNHCR dispune de asemenea de două înregistrări video distincte, difuzate pe reţelele de socializare, care arată 'ceea ce par să fie execuţii sumare comise la 12 octombrie de către combatanţi aparţinând grupării armate Ahrar al-Sharqiya, afiliată Turciei'.



'În aceeaşi zi, noi am primit informaţii indicând că o foarte cunoscută femeie politiciană kurdă, Hevin Khalaf, a fost de asemenea executată pe aceeaşi rută, aparent tot de combatanţi Ahrar al-Sharqiya' (grupare a rebelilor sirieni), a adăugat el.



'Cerem autorităţilor turce să deschidă imediat o anchetă imparţială, transparentă şi independentă cu privire la aceste două incidente şi să-i reţină pe autori', a concluzionat el.



Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), o organizaţie neguvernamentală siriană cu sediul la Londra, dar care dispune de surse de informaţii pe întreg teritoriul Siriei, a comunicat că cel puţin nouă civili au fost 'executaţi' sâmbătă în Siria de către rebeli sirieni care participă la operaţiunea militară turcă. Printre victime figurează şi Hevrin Khalaf, membră a conducerii Consiliului democratic sirian, braţul politic al alianţei forţelor kurde şi arabe aliate Washingtonului în lupta antijihadistă, conform AFP.

