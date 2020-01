Consiliul Europei a activat procedura de monitorizare a României din cauza schimbării legislaţiei electorale de către Guvernul Ludovic

Comisia de Monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a activat, joi, procedura de examinare a respectarii normelor democratice in Romania in cazul angajarii raspunderii Guvernului Ludovic Orban pe schimbarea legislatiei electorale, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO senatorul PSD Titus Corlatean, prezent la sedinta si la solicitarea caruia s-a luat decizia. Urmeaza ca un raportor să vină în România să evalueze situatia. Potrivit lui Corlatean, membru in delegatia Romaniei la APCE, peste 10 zile se va discuta si despre sesizarea de catre APCE a Comisiei de la Venetia pe subiectul modificarii legislatiei electorale cu cateva luni inainte de alegeri:

„Particip la Paris la Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei. Am ridicat in plenul Comisiei situatia grava de incalcare a standardelor democratice electorale de catre Guvernul PNL condus de Ludovic Orban. Am explicat faptul ca aceasta modificare a legislatiei electorale privind alegerile locale are loc cu patru luni si jumatate inainte de alegerile locale asa cum vor fi ele programate si se violeaza flagrant o foarte cunoscuta recomandare a Comisiei de la Venetia care spune ca este interzisa modificarea legislatiei electorale cu un an inainte de alegerile respective si este interzis oricarei puteri sa isi creeze un avantaj electoral prin schimbarea acestor reguli.

Am solicitat activarea unei proceduri care se numeste 'periodical country review'. Acest lucru inseamna examinarea situatiei de tara din punctul de vedere al evolutiilor democratice. In cadrul comisiei de monitorizare a APCE aceasta solicitare a fost aprobata. Procedura a fost activata astazi privind Romania si este primul punct din mandatul viitorului raportor.

Am mai cerut presedintelui Comisiei de Monitorizare sa procedeze similar cu situatia de anul trecut, atunci cand comisia de monitorizare si domnia sa, ca presedinte, si separat si Comisia Juridica a Adunarii Parlamentare, la solicitarea opozitiei de la acel moment, actualmente puterea din Romania, au sesizat Comisia de la Venetia pe tema legilor justitiei. Am cerut un tratament similar cu privire la aceasta grava incalcare a normelor democratice respectiv modificarea legislatiei electorale fara niciun fel de dezbatere in Parlament, fara amendamente, cu un avantaj cert pentru actuala putere, PNL si aliatii lor de dreapta. S-a decis ca acest pumnct sa fie inscris in mod oficial pe agenda Comisiei de Monitorizare a APCE in zece zile, atunci cand vom avea plenul APCE la Strasbourg. Am convingerea ca ce s-a facut anul trecut se va respecta integral si anul acesta si va fi sesizata Comisia de la Venetia”, a declarat Titus Corlatean pentru STIRIPESURSE.RO. Titus Corlățean (PSD) a cerut joi Comisiei de la Veneția să emită un punct de vedere legat de intenția guvernului Orban de a-și angaja răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Corlățean, fost ministru de Externe, a făcut cererea în ședința de joi a comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Liderul PSD a spus că inițiativa PNL ”va schimba regulile în timpul jocului”, catalogând-o drept ”abuz de putere”.