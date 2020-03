Consultaţii la medicul de familie PRIN TELEFON în plină epidemiei de coronavirus

Asociatia Medicilor de Familie recomandă pacientilor, printr-o scrisoare deschisă, să limiteze vizitele în orice mediu medical, spitale sau cabinete, atât timp cât nu reprezintă o situatie gravă, sau cu adevărat o urgentă.

Specialistii propun izolarea tuturor persoanelor la domiciliu, iar dacă locuiesc în cartiere de case, să tină cont de distanta socială recomandata. Li se cere asadar pacientilor să limiteze vizitele în orice mediu medical, sa evite prezentarea la cabinet când nu este absolut necesară.

Medicii de familie pot oferi îndrumare si consiliere prin telefon, mail, sau orice alt mijloc online. Vor fi chemati insa in cabinet pacientii doar în situatiile în care este indispensabil un consult medical.

Dacă au nevoie de retete pentru boli cronice, vor anunta pentru programare, astfel se incearca evitarea aglomeratiei si contactul cu alti pacienti.

In cazul in care se prezinta la cabinet, pacientii trebuie sa poarte masca, manusi si sa nu intre in contact cu alte persoane.