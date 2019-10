Articol publicat in: Societate

Controlor de trafic aerian, mort în sediul ROMATSA

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat, controlor de trafic aerian, a murit în sala de dirijare din sediul central ROMATSA, potrivit Antena 3. Angajatul ROMATSA a făcut stop cardiac chiar în timp ce dirija zborurile. Echipajele medicale sosite imediat nu au mai putut face nimic pentru controlorul de trafic aerian şi i-au declarat decesul. Pasagerii şi echipajele din avioanele pe care le dirija bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, înainte să i se facă rău nu au avut de suferit, activitatea acestuia fiind preluată imediat de un alt coleg. loading...

