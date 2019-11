Controversă majoră în Cazul Caracal. Tonel Pop a spus că Dincă a mărturisit că a aruncat un cadavru în Dunăre VIDEO

Cazul Caracal capătă noi ramificaţii după dezvăluirile făcute de avocatul Tonel Pop. "Singura declaratie a lui Dinca care are logica coerenta este cea in care povesteste cum a luat cadavrul,cum l-a dus auncat in apa si cum s-a scufundat. Cand dosarul o sa fie public o sa va amintiti ce am zis eu", a declarat Tonel Pop în exclusivitate la România TV.



"Coeenta, absolut tot. Ca un film. Cum se scufunda, cu ce parte. Nu vreau sa dau chiar amanunte, dar e credibila 100%. Nu avea de unde sa stie el detaliile alea daca nu facea asa in ce conditii", spune Pop, dar problema este că acel cadavru nu a fost găsit de anchetatori.

Gheorghe Dincă a declarat procurorilor că le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani dispărută în luna aprilie, şi Alexandra Măceşanu, fata de 15 ani dispărută în luna iulie. Bărbatul susţine că le-a răpit, le-a sechestrat şi le-a ucis, trupurile fiind arse într-un butoi metalic din curtea sa.

Anchetatorii au găsit, în butoiul invocat, cenuşă, fragmente de oase şi dinţi, iar analizele efectuate de Institutul de Medicină Legală Bucureşti au arătat că, în proporţie de 99,93%, acestea aparţin Alexandrei Măceşanu.

De asemenea, anchetatorii au găsit, la indicaţiile lui Dincă, la liziera unei păduri din Caracal, în saci, cenuşă şi resturi de oase, însă analizele legiştilor nu au putut stabili dacă acestea aparţin Luizei Melencu, o nouă expertiză urmnd să fie făcută în Statele Unite.

Dincă este acuzat de trafic de minori, viol şi omor calificat.