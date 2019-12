Convenţia Naţională PLUS. Partidul lui Dacian Cioloş îşi voteză preşedintele şi coordonatorii regionali VIDEO

Convenţia Naţională PLUS se desfăşoară sâmbătă şi duminică, urmând să fie votaţi preşedintele şi coordonatorii regionali. De asemenea, vor fi votaţi membrii Comisiei de Cenzori, scrie News.ro.

Atribuţiile cordonatorilor regionali sunt, conform Statutului partidului, asigurarea colaborării şi schimburilor de experienţă dintre filialele judeţene PLUS din aceeaşi regiune, implementarea unitară la nivel regional a hotărârilor structurilor de conducere ale PLUS de la nivel naţional, precum şi reflectarea în politicile propuse de PLUS la nivel naţional a ideilor, propunerilor şi nevoilor identificate la nivel regional.

În cadrul Convenţiei vor fi desemnaţi prin vot maximum cinci coordonatori regionali pentru fiecare dintre următoarele zone geografice, alegând dintre primii 10 candidaţi din fiecare regiune, clasaţi în ordinea voturilor obţinute în cadrul alegerilor regionale:

- Regiunea Nord-Est, cuprinzând judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui;

- Regiunea Sud-Est, cuprinzând judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanţa;

- Regiunea Sud-Muntenia, cuprinzând judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman;

- Regiunea Sud-Vest-Oltenia, cuprinzând judeţele Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinţi;

- Regiunea Vest, cuprinzând judeţele Hunedoara, Arad, Caraş-Severin, Timiş;

- Regiunea Centru, cuprinzând judeţele Harghita, Mureş, Alba, Covasna, Braşov, Sibiu;

- Regiunea Nord-Vest, cuprinzând judeţele Maramureş, Satu Mare, Bihor, BistriţaNăsăud, Sălaj, Cluj.

- Regiunea Bucureşti-Ilfov, cuprinzând sectoarele Municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov;

- Diaspora