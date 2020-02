Copil mort după o anestezie la dentist. Daniel Băluţa: Asta a lipsit de acolo

"Sunt destul de multe cazuri care necesită analgosedare, aceasta trebuie să fie făcută în spital, respectând anumite protocoale. Ceea ce a lipsit acolo este o zonă specială, monitorizarea pacientului şi posibilitatea de a-l intuba.

Sunt situaţii şi sunt dese, lucrurile astea se întâmplă la spital destul de des. Sunt manevre de asanare care nu au cum să se întâmple în condiţiile în care copilul nu este acooperant.

Important este să fie autorizat si parintele să fie informat", a spus Daniel Băluţă la Gândul Live.

Reamintim că medicul care l-a anesteziat pe copilul din Piteşti, intrat în comă după procedură stomatologică, susţine că tehnica pe care a folosit-o este una des întâlnită la tratamentele stomatologice pentru copii. Mai mult, el spune că dozele de anestezic sunt calculate şi injectate cu anumite aparate.

"Tehnica folosita se numeste analgosedare, este o practica curenta si in experienta mea si la foarte multe clinici stomatologice. Am o experienta de peste 400 de copii care au efectuat tratamente stomatologice sub aceasta forma. Lucrurile au decurs ca de obicei pana la un moment dat, aproximativ 40-50 minute de la inceperea interventiei, unde am avut un episod de prahicardie severa asociat cu scaderea saturatiei oxigenului, care au dus la un stop cardio-respirator. Am instituit resuscitarea cardio-pulmonara rapida si pacientul a precat din clinica stabilizat catre un serviciu de pediatrie pentru investigatii suplimentare. Dozele, ca de fiecare data, sunt calculata pe kg corp si sunt anumite device-uri specializate automate care folosesc produsul si sunt mai fidele decat o injectare cu mana libera. Nu cred că poate exista o defectiune tehnica la aparatul care l-a anesteziat pe copil", a declarat medicul anestezist Adrian Dinescu.