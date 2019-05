Corina Creţu, de Ziua Europei: Uniunea Europeană este un proiect politic unic în lume, un sanctuar de pace şi demnitate

"În ultimii cinci, în calitate de Comisar European pentru politica regională, am avut ocazia să vizitez sute de regiuni din întreaga Uniune Europeană. Am văzut peste tot dorinţa oamenilor de a-şi construi viitorul, am aflat care sunt aşteptările şi, totodată, preocupările lor. Este adevărat că Europa este în cel de-al şaptelea an consecutiv de creştere economică, însă inegalităţile, diferenţele de dezvoltare între diferitele regiuni europene persistă. Mă întristez când văd cum discursurile populiste se răspândesc rapid pe scena politică a Europei, generând dezbinare şi subminarea fără precedent a valorilor şi principiilor noastre comune, atent construite în zeci de ani", scrie Corina Creţu pe Facebook.



Aceasta precizează că "istoria înca nu a fost scrisă" şi că alegătorii europeni pot influenţa cursul acesteia prin votul din 26 mai.



"Uniunea Europeană este un proiect politic unic în lume, un sanctuar de pace şi demnitate şi, totodată, oferă cea mai solidă garanţie de protecţie împotriva discordiei", mai scrie Creţu.