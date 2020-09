Corina Dumitrescu, acuzată de comportament abuziv. A determinat-o pe decana de la Drept, din Cluj, să-şi dea demisia

Conform demisiei depuse de Georoceanu, document obținut de clujust.ro, motivele actului ar fi, în principal, comportamentul abuziv al conducerii UCDC din București. Sursele clujust.ro arată că principalul factor de presiune a fost Corina Dumitrescu, șefa Senatului Universității.

În 2012, Hotnews îi făcea acesteia următorul portret: "Rector al Universitatii private "Dimitrie Cantemir", Corina Dumitrescu este din iunie 2011 membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din partea societatii civile. Cristina Dumitrescu a fost secretar in Ministerul Justitiei si rector al Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir". Ea este sotia deputatului PSD Cristian Dumitrescu, parlamentar care a fost membru PD inainte de a se inscrie in PSD, parasind tabara democratilor in momentul in care Traian Basescu a preluat presedintia partidului. Sotul sau, deputatul PSD Cristian Dumitrescu, este presedintele Comisiei pentru Invatamant a Camerei Deputatilor.

În 2006, ministrul justitiei de atunci, Monica Macovei, a acuzat un lung sir de demnitari ca ar fi permis intrarea in Notariat, fara examen, a unor magistrati, a unor "acoliti" ai PSD-ului si a unor neveste de lideri PSD, printre care Manuela Mitrea si Corina Dumitrescu. Mai multe detalii aici".

Doamna de la "Standford"

Publicația citată menționa și precizările Corinei Dumitrescu după ce presa a constatat că numele acesteia nu figura la Stanford (menționată drept "Standford") de Dumitrescu în CV.

Corina Dumitrescu a fost acuzată inclusiv de plagiat: "Zeci de pasaje din studiul profesorului Octavian Manolache au fost copiate în cartea lor de soții Cristian și Corina Dumitrescu. Vă prezentăm un exemplu cum cei doi au preluat inclusiv informații greșite, fără să le verifice. Cum încearcă să scape de acuzația de plagiat: și-a lăsat soțul să preia toată vina asupra lui".

Șefa Senatului UCDC a fost cercetată și pentru incompatibilitate, dar a scăpat de acuzații în urma modificării legii care, astfel, permitea rectorilor să ocupe și funcții publice.