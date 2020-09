Cornelia Catanga s-a despărţit de Aurel Pădureanu după 33 de ani. "Nu mai suntem împreună din aprilie"

Cornelia Catanga a făcut nunta cu Aurel Pădureanu abia în 2014, când avea deja 56 de ani.

"Din aprilie, eu și Aurel Pădureanu suntem despărțiți. A fost un motiv foarte bine întemeiat, cunoscut. De comun acord, stăm în aceeași casă. El stă la etajul 1, iar eu stau la etajul 2. Mâncăm separat, eu mănânc cu copiii, nora mea îl servește", a spus Cornelia Catanga la Antena Stars.

"Vreau să vă spun că am avut o căsnicie fericită. (...) Cei 33 de ani petrecuți împreună au fost o frumusețe. Acum, eu dacă am de transmis ceva, vorbesc cu copilul. (...) M-am certat, ca fiecare. Dacă spune cineva că nu se ceartă într-o relație, nu există așa ceva", a mai mărturisit artista.

Pe lângă despărțirea de soțul ei, Cornelia Catanga are și probleme de sănătate. Artista a luat 26 de kilograme în plus în ultimele luni, totul din cauza faptului că nu a mai fost activă ca înainte: "Sunt atât de supărată că m-am îngrășat în 7-8 luni de zile. După problema pe care am avut-o cu stopul cardio-respirator, din cauza medicamentelor, am luat cred că 26 de kilograme. Am luat atâtea pastile, încât îmi era scârbă să mai beau și apă".

"Suntem oameni maturi. De regulă, noi ne spălăm regulile în familie, nu știu ce a pățit Cornelia de a făcut asemenea declarații. Normal că este adevărat, v-am spus și vă repet, noi suntem oameni maturi. A fost o mică discuție, iar Cornelia este puțin mai impulsivă, eu sunt un om mai cerebral. Stau și gândesc, spicuiesc înainte să scot un cuvânt, asta e. Despre restul nu am ce să vă spun, eu sunt un om mai discret", a declarat Aurel Pădureanu.