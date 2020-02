CORONAVIRUS. Ce se întâmplă cu excursiile organizate în "Săptămâna Altfel". Decizia Ministerului Educaţiei

"In continuarea demersurilor, masurilor de monitorizare a starii de sanatate a elevilor si prevenirea imbolnavirii prin infectii respiratorii, Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, a sustinut o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti si a avut o intalnire de lucru cu Victor Costache, ministrul Sanatatii. in cadrul videoconferintei, ministrul Monica Anisie a subliniat faptul ca organizarea activitatilor, excursiilor care se realizeaza in strainatate sau in tara ramane la decizia unitatilor de invatamant, cu acordul parintilor sau a tutorilor legali. Recomandarea privind limitarea sau anularea pentru deplasarile in strainatate se refera in mod special pentru zonele de carantina", se arata intr-un comunicat al Ministerului Educatiei si Cercetarii (MEC).

MEC afirma ca nota din 24 februarie prevede ca in conditiile unor eventuale aprobari emise pentru deplasari in strainatate, inspectoratul scolar are obligatia de a informa directia de sanatate publica, anterior revenirii in tara, iar persoanele care au efectuat deplasari in strainatate vor prezenta, la revenirea in unitatile de invatamant, certificat medical/adeverinta medicala care sa ateste ca persoana este clinic sanatoasa.

Nota emisa de Ministerul Educatiei si Cercetarii are caracter de recomandare, nu de interzicere, precizeaza MEC.

Conform aceleiasi surse, intalnirea de lucru intre ministrul Anisie si ministrul Costache a avut drept scop actualizarea planului de masuri al Guvernului adoptat in prisma unei posibile epidemii cu COVID-19 (coronavirus).

"Avem incredere ca deciziile luate impreuna cu parintii, la nivelul unitatilor de invatamant, vor fi potrivite situatiei de fata si vor asigura securitatea copiilor", a precizat Monica Anisie, citata in comunicat.

Potrivit sursei citate, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a sustinut declaratiile ministrului Educatiei de a incuraja familiile copiilor sa limiteze deplasarile in strainatate in aceasta perioada, in contextul epidemiei care afecteaza unele state.