CORONAVIRUS. Cum a ajuns o bucătăreasă din Giurgiu să câştige un contract de 12 milioane de euro pentru măşti de protecție VIDEO

În mijlocul celei mai mari crize de sănătate publică din ultimele decenii, cu medicii plângându-se că nu au echipamente de protecție în spitale, statul român își pune toată încrederea în expertiza unei bucătărese.

Guvernul României, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, a încheiat un acord cadru în valoare de 56 de milioane de lei (12 milioane de euro) pentru achiziționarea de măști de protecție. Contractul a fost încredințat firmei Romwine&Cofee, înființată în urmă cu un an și având ca obiect principal de activitate „comerț cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe”.

Romwine&Cofee este deținută în acte de o anume Maria Cristian și are sediul în satul Uzunu din comuna Călugăreni (Giurgiu). "Am mers acolo să vedem cine este femeia care va trebui să livreze 1.750.000 de măști de protecție într-o perioadă în care aceste echipamente sunt atât de greu de găsit. Marin Voinea, primarul din Călugăreni, habar nu avea de existența unei firme atât de puternice în comuna sa: „Nu figurează la primărie. Nu are niciun bun trecu la noi la taxe și impozite” ne-a zis edilul din spatele ușii de termopan de la intrarea în primăriei pe care, de frica virusului, o ține doar întredeschisă.

În satul Uzunu, la adresa firmei, se află o curte banală, cu o casă bătrânească și o alta construită recent. Conform datelor de la Registrul Comerțului, sediul Romwine se află într-una dintre aceste case, în camera 1"

