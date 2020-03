CORONAVIRUS. Hotelul lui Radu Mazăre din staţiunea Mamaia, transformat în centru de carantină

Joi seară, un alt grup, de aproximativ 10 persoane venite din Germania, se afla în fața hotelului și primea instructajul referitor la condițiile de cazare.

Hotelul Flora este operat de firma SC Xenoti SRL, care este deținută de Radu Mazăre, Nicușor Constantinescu și Sorin Strutinsky și care se află în insolvență.

Hotelul va primi fonduri guvernamentale în schimbul cazării românilor care vin din străinătate. Acesta a fost propus să devină centru de carantină de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța, în urma criteriilor stabilite de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, coordonat de prefectul Constanței.

Cristina Schipor, managerul DSP Constanța, a declarat că a fost ales Hotelul Flora pentru că societatea care îl operează a depus prima oferta de preț solicitată de autorități și este unul dintre hotelurile care sunt încălzite și în afara sezonului estival.

"Asta a fost prima locație care ni s-a pus la dispoziție. Mie trebuie să mi le pună Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, noi acolo le discutăm. Și s-a convenit să alegem un hotel, având în vedere că avem destule hoteluri pe litoral, și Flora a fost primul hotel care ne-a dat oferta. Bineînțeles că astăzi am mai avut și alte oferte, de la alte societăți, avem de la Phoenicia... mai avem câteva. Nu le-am luat în discuție pentru că azi noapte au început să vină primele persoane care trebuiau carantinate. Au fost duse într-un centru pus la dispoziție de primărie, dar ei au început să reclame că nu le convine, că stau mulți. Acolo erau și camere unde aveau și 6 paturi. Ce hoteluri am mai vizitat nu aveau căldură și apă caldă acum. Solicitarea mea în CJSU asta a fost, am zis să mergem la hotelurile din sudul litoralului și la cele din stațiunea Mamaia. Mesajul nostru este că acești oameni nu sunt bolnavi, doar că vin din zone de risc. Trebuie să îi ținem sub supraveghere timp de 14 zile ca să vedem dacă sunt purtători sau nu. Momentan sunt persoane care vin din zone roșii", a spus Cristina Schipor, potrivit Info Sud-Est.