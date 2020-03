CORONAVIRUS ÎN ROMÂNIA. Se închid locuri de joacă şi recreere în Bucureşti

"Am luat decizia închiderii locurilor de joacă și a spațiilor de recreere începând de azi, sâmbătă, 21 martie, ora 14.00. Am fost informat de cei aflați în teren că aceste locuri sunt pline de cetățeni, prin urmare consider că este responsabilitatea mea să iau această măsură. Poate pare prea mult, cu siguranță nu toți locuitorii sectorului 2 vor fi fericiți, dar prevenția este vitală în aceste momente, anunță Dan Cristian Popescu.

Sunt și parcuri care rămân pentru moment deschise. Este vorba despre: Parcul Tei, Parcurile Plumbuita I și II, Parcul Național și Aleea Belvedere, Parcul Cinema Floreasca, Parcul Morarilor, Parcul Cosmos, Parcul Creangă, Parcul Obor, Parcul ACR, Parcul Motodrom și Parcul Titus Ozon.

"Parcurile rămase deschise impun aceeași conduită socială și aceleași măsuri de prevenție: respectarea distanței de 2 metri între cetățeni, purtarea măștii și a mănușilor de unică folosință, evitarea locurilor aglomerate", declară viceprimarul sectorului 2.

Numărul cazurilor noi de infectaţi cu coronavirus creşte zilnic în România. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că, până sâmbătă, la ora 13, în România s-au înregistrat 367 de persoane infectate cu COVID-19. Sunt 59 de noi cazuri de îmbolnăvire, persoanele noi infectate cu COVID-19 au vârste între 1 an și 74 de ani. La ATI, în acest moment, sunt internați 14 pacienți, din care 3 în stare gravă.

Cele mai multe persoane infectate cu coronavirus sunt în Bucureşti.