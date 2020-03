Coronavirus Marea Britanie: Bilanţul deceselor a crescut cu 31%, în ultimele 24 ore

Marea Britanie este a şasea cea mai afectată ţară ca număr de morţi - după Italia, Spania, China, Franţa şi Statele Unite, potrivit unui bilanţ Reuters.

Citeşte şi: Marea Britanie antrenează câini pentru a depista Covid-19: "Scopul este să poată depista pe oricine, inclusiv pe cei asimptomatici"

Aceste 181 de noi victime ale covid-19 aveau vârste cuprinse între 29 şi 98 de ani, au precizat autorităţile, scrie news.ro.

Aproape 15.000 de britanici au fost confirmați cu noul virus, numărul cazurilor noi fiind aproape de aproape 3.000 în ultimele 24 de ore.

Și premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anunțat vineri, pe contul său de Twitter, că are Covid-19. Alături de un mesaj, el a postat și un film, în care spune că este auto-izolat.

„Mi-au apărut simptome uşoare de coronavirus, adică temperatură şi o tuse persistentă. La sfatul ofiţerului medical şef, am făcut testul, care a ieşit pozitiv”, a spus Johnson.

Joi seara, Boris Johnson a fost printre zecile de mii de britaniii care au aplaudat, au claxonat şi au lansat artificii în semn de mulţumire pentru personalul medical.

În Regatul Unit, peste 670.000 de oameni s-au înscris voluntari pentru a sprijini sistemul public de sănătate din Marea Britanie.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij