CORONAVIRUS. Trei minute de reculegere în China pentru victimele COVID-19 VIDEO

Sirenele au sunat pe întreg teritoriul celei mai populate ţări de pe planetă, în timp ce maşinile, trenurile şi vapoarele au lansat semnale sonore în semn de omagiere a celor 3.326 de persoane decedate.

În Wuhan, oraşul cu 11 milioane de locuitori unde a început epidemia şi care a înregistrat cea mai mare parte a deceselor, personalul medical s-a reunit într-o ceremonie în care s-a înclinat în semn de respect pentru victime.

În Beijing, automobiliştii şi-au oprit vehiculele şi au claxonat în timp ce pietonii, unii cu pungile de cumpărături în mâini după cum notează AFP, au rămas nemişcaţi, având un aer serios.

Preşedintele Xi Jinping s-a recules alături de principalii lideri ai Partidului Comunist în vastul complex din capitală care găzduieşte sediul puterii, potrivit imaginilor difuzate de televiziunea naţională CCTV.

Pentru marcarea zilei de doliu decretată sâmbătă, drapelul naţional a fost coborât în bernă în toată ţara.

De asemenea, din respect pentru cetăţenii săi decedaţi, autorităţile au interzis toate activităţile publice de agrement.

Această reculegere naţională îi include şi pe cei 14 chinezi, în principal membri ai personalului medical, pe care guvernul i-a declarat joi "martiri" ai epidemiei.

Printre aceştia se află şi medicul Li Wenliang, care a murit din cauza COVID-19 în Wuhan şi care şi-a alertat colegii în legătură cu răspândirea unui virus asemănător cu SARS. Oftalmologul în vârstă de 34 de ani a fost iniţial mustrat de poliţie pentru răspândirea de "zvonuri". Moartea sa la începutul lunii februarie a provocat o criză în rândul opiniei publice, care şi-a manifestat nemulţumirea faţă de autorităţi la un nivel de amploare mai rar întâlnit în societatea chineză. De atunci, guvernul a reabilitat onoarea medicului pentru a potoli indignarea oamenilor.

Ziua de reculegere în memoria victimelor COVID-19 coincide cu Qingming, sărbătoare asemănătoare zilei tuturor sfinţilor, zi în care chinezii se îngrijesc de mormintele rudelor decedate. Însă autorităţile, care rămân vigilente şi se tem de un al doilea val epidemic, au descurajat populaţia să meargă la cimitire.

Chinese President Xi Jinping, with other leaders, including Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng and Wang Qishan, attend National Mourning for #COVID19 victims in Beijing at 10 am Sat during the National Mourning Day. pic.twitter.com/gjYnq899vN