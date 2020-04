Dezvăluire-bombă a unui celebru VIRUSOLOG. Coronavirusul nu a fost găsit pe nicio suprafaţă în casa unei familii INFECTATE

Hendrik Streek a dezvăluit, după cercetările efectuate în zona Heinsberg, grav afectată de coronavirus, că noul coronavirus nu a fost găsit pe nicio suprafaţă din casa unei familii infectate.

"Am găsit viruși pe soneria de la ușă, în toaletă, pe chiuvetă, dar am dus aceste probe în laboratorul de virusologie, unde am încercat să cultivăm acești viruși, și să vedem dacă acești viruși din probe pot crește, dacă virusul este infecțios, și nu am reușit acest lucru. Asta înseamnă că, de fapt, pe probe am luat ARN de la viruși morți, dar în probele luate nu am găsit niciun virus viu.

Lucrăm la un studiu mai amplu, dar pentru mine, personal, după rezultatele pe care le avem până acum, o clanță de ușă poate fi infecțioasă doar dacă cineva a tușit în palmă și apoi a pus mâna pe clanța ușii, și următoare persoană a pus mâna pe aceeași clanță. Nu știm exact după cât timp. Nu a fost efectuat un studiu pentru a vedea cât trăiește virusul pe suprafețe.

Am recoltat însă probe într-o casă în carantină în care locuiau mulți oameni infectați și cu potențial mare de infecție și totuși nu am găsit niciun virus viu pe nicio suprafață", a spus Hendrik Streek.