Cosette Chichirău, despre candidatura lui Mihai Chirica la Primăria Iaşi din partea PNL: "PNL şi PSD continuă politica blaturilor"

Cosette Chichirău a scris pe Facebook că "deciziile luate la Bucureşti, peste capul ieşenilor şi doar în interes personal şi de gaşcă, sunt motivul pentru care Iaşiul nu îşi atinge potenţialul de capitală".

"Decizia PNL, dacă este confirmată, este în contradicţie totală cu poziţia PNL Iaşi din ultimii ani, critică la adresa lui Mihai Chirica. Ce să înţeleagă membrii şi simpatizanţii PNL? Că până ieri Chirica era o catastrofă pentru Iaşi, iar de azi e bun că l-au luat la ei? Eu văd că la Iaşi, PNL şi PSD continuă politica blaturilor din ultimii 30 de ani şi că sunt în stare de orice doar pentru interesele lor de clică", a menţionat liderul USR Iaşi.

Cosette Chichirău a amintit despre faptul că discută încă din toamna anului trecut cu liberalii pentru susţinerea unui candidat comun la Primăria Iaşi.

"Am crezut că împărtășim cel puțin aceeași opinie in privința lui Mihai Chirica, că nu e ce-i trebuie Iașului. Noi avem nevoie de un primar care să înceapă marile proiecte pentru oraș. Acele proiecte pe care Chirica nu le-a făcut, deși a avut și timp, și putere de decizie și bani. Am zis “blat” acum doua zile și, iată, blat. Pentru interese imobiliare de milioane de euro.", a precizat Chichirău.