Cosmetica intima: Ce e bun si ce nu pentru sanatate

1. Epilarea braziliana

Ce este? Indepartarea parului pubian, utilizandu-se ceara.

Este sanatoasa? Desi aspectul zonelor intime este altul fara parul pubian in exces, epilatul poate cauza o multime de probleme. Cele mai simple – iritatiile pielii. Cele mai grele – infectiile, furunculele. Imediat ce simti si cea mai mica jena in zona intima dupa un astfel de tratament, ia legatura cu medicul, intrucat infectiile pot avansa foarte repede pe tractul genital, explica dr. Jennifer Gunter, ginecolog-obstetrician, seful Sectiei de Boli vulvo-vaginale si pelviene de la Institutul Kaiser din San Francisco.

2. Vajazzling

Ce este? Infrumusetarea zonei intime cu strasuri

Este sanatoasa? Te vei obisnui cu ele, pana la urma. Insa nu stii cum va reactiona pielea ta proaspat epilata in contact cu substantele adezive cu care se prind de piele strasurile. In plus, acele pietre pot da mancarimi sau te pot zgaria in timpul actului sexual. Daca tot vrei sa investesti in aspectul exterior, o lenjerie intima de calitate sau o pereche de pantofi sexy pot fi mult mai indicate, recomanda. Dr. Jennifer Gunter.

3. Vopsitul

Ce este? Colorarea parului pubian.

Este sanatos? Pielea din zona intima este mult mai sensibila decat pielea capului, asa in cat se poate irita usor. Ar fi bine sa testezi vopseaua inainte de a o intinde pe toata suprafata intima. Cea mai sensibila zona de pe corp pe care poti incerca vopseaua este la axila, recomanda dr. Libby Edwards, seful sectiei Dermatologie de la Centrul Medical Carolinas cin Charlotte, Carolina de Nord.

