Articol publicat in: Sport

Cosmin Contra, oferte de milioane de euro din Arabia Saudită. Unde va ajunge dacă va rata calificarea la Euro 2020

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cosmin Contra, selecţionerul României, ar avea pe masă două propuneri concrete din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. "Guriţă" le ţine ca variante de rezervă în cazul în care va rata calificarea la Euro 2020. Cosmin Contra are un plan în cazul în care ratează calificarea la Euro 2020 cu România. Alternativa se numește un potențial contract substanțial în zona arabă, unde ar fi dat deja liber câtorva agenți să tatoneze piața în vederea unei mutări, scrie GSP. "Există în acest moment cel puțin două cluburi interesate să negocieze cu Contra, e vorba de oferte active din Arabia Saudită și Emirate", au punctat, ieri, surse GSP. Măsură ŞOC luată de FRF. ANUNŢ OFICIAL: ţara în care echipa naţională a României nu va mai juca NICIODATĂ Întrebat la conferința de presă despre subiectul contactelor discrete din zona arabă, Cosmin Contra a răspuns: "Nu e adevărat!". O poziție menită să-i securizeze deocamdată postura la FRF, unde "n-a anunțat pe nimeni că ar avea de gând să plece în scurt timp", după cum au precizat oficiali federali. Din Arabia Saudită, ofertele financiare sunt semnificative: circa 1,3 milioane de euro pe sezon, de peste trei ori mai mult decât încasează în prezent de la FRF. loading...

