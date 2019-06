Cosmin Contra, REACŢIE NERVOASĂ după victoria României din Malta. Ce l-a scos din minţi pe SELECŢIONER

Cosmin Contra a afirmat ca este multumit de jocul "tricolorilor".

MALTA - ROMANIA 0-4. Accidentare HORROR pentru Ionuţ Nedelcearu! Riscă să rateze participarea la EURO 2019 cu România U21 VIDEO

"Contam pe cel putin patru puncte din aceasta dubla. Chiar daca egalul din Norvegia a venit in ultimele 15 minute, aceasta victorie ne da sansa sa depindem de noi. Jucam atat cu Suedia cat si Norvegia acasa. Trebuie sa ne pregatim bine pentru meciul cu Spania si sa scoatem un rezultat pozitiv. Sunt suparat un pic pe aceasta eliminare a lui Chipciu, mai ales ca se simte foarte bine in acest rol. Am fost inspirat cu el acolo, imi pare rau pentru ca este un fundas care face ambele faze, avem multe optiuni cu el. Debutul lui Cristea este unul pozitiv, dar sunt suparat pentru accidentarea lui Nedelcearu", a spus Cosmin Contra la Pro TV.

MALTA - ROMÂNIA 0-4 în GRUPA F din preliminariile EURO 2020. Vezi CLASAMENTUL

Selecţionerul a vorbit apoi despre cei care i-au criticat selecţia: "Vreau să anunţ că cine spune că fac selecţia pe interese, de impresari, de prieteni, va fi dat în judecată. Mâine, voi da în judecată GSP!"