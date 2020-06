Costin Mărculescu a fost găsit MORT în casă

Costin Mărculescu, cel care a jucat în Liceenii, a fost găsit mort! Mărculescu nu mai fusese văzut de mai multe zile, iar vecinii au alertat poliția. Conform unor informații, Costin Mărculescu a fost găsit în cadă, în stare de putrefacție, după ce pompierii au spart ușa. Vecinii spun că acesta nu a mai fost văzut de mai multe zile și nici nu a mai răspuns la ușă sau pe rețelele de socializare.

Anunțul a fost confirmat și de Tudor-Tim Ionescu, consilier general al Capitalei din partea ALDE, pe pagina sa de Facebook.

Nascut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Marculescu a debutat in televiziune in anul 1984, la varsta de 15 ani, in doua piese TV “Misiune speciala” si “Ecaterina Teodoroiu”, iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae “Al patrulea gard langa debarcader”, in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul “Liceenii” alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc.

A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film I.L. Caragiale promotia 1989 – 1993. A fost invitat in sute si sute de emisiuni de divertisment pe toate posturile de televiziune in calitate de actor sau cantaret. A scos 7 videoclipuri muzicale difuzate de posturile de specialitate.

A colaborat cu mai multe Teatre sustinand peste 2000 de spectacole in tara si in strainatate jucand impreuna cu mai multi actori ca Florin Piersic, Misu Fotino, Alexandru Lulescu, Dem Radulescu, Nicu Constantin, Tamara Buciuceanu, Emil Hossu, Catrinel Dumitrescu, George Constantin, Silviu Stanculescu, Constantin Diplan, Stela Popescu, Alexandru Arsinel, Mitica Popescu, Cezara Dafinescu, Horatiu Malaele etc.

A pus bazele la 30 Mai 1999 Scolii Artistice de Modelling si Dans Sportiv Compania de Manechine si Fotomodele Costin Marculescu.