Mihai Mitoşeru, DEZVĂLUIRI-BOMBĂ despre Costin Mărculescu. Decizia ŞOCANTĂ luată de ARTIST înainte de MOARTE

Costin Mărculescu era într-o depresie severă pentru că pierduse tot, după ce de-a lungul carierei a strâns o avere impresionantă.

"Mie încă îmi e greu să accept, să cred că e adevărat. Am primit un mesaj pe la 12 și ceva, de la Mara Bănică. Am crezut că e o glumă. Am primit apoi de la Lizeta, de la Oana Roman... Nu pot să cred! 51 de ani! Tânăr!", a spus Mihai Mitoșeru la o emisiune TV.

Mihai Mitoșeru spune că nu a înțeles cum a reușit prietenul său să piardă toată averea, dar spune că acest lucru l-a băgat pe actor într-o depresie severă.

"Niciodată nu am înțeles eu de ce a pierdut el tot. Sau de ce a lăsat totul pe numele altcuiva. El nu a putut să meargă mai departe după ce a pierdut tot. Cu siguranță a intrat într-o depresie", a declarat Mihai Mitoşeru.

Mihai Mitoşeru a mai preciat că artistul era mult mai irascibil și prefera să stea singur în loc să se vadă cu prietenii. Ba, mai mult, a preferat să se izoleze, deși prietenii îl căutau și făceau tot posibilul să îi fie aproape.

"Era un video call cu gașca. Aveam mai mulți prieteni și intram cu gașca... cu Mara Bănică, Oana și Viorel Lis și Costin Mărculescu. Când îl sunam, răspundea imediat. Și l-am sunat trei zile și nu răspundea. Acum o lună, l-am sunat și ne vorbea urât. Chestia asta cu prietenii n-au fost lângă el... Tu fugi de prieteni, prietenii nu pot să te țină cu forța. Eu când am probleme, vreau să fiu singur și să nu răspund la telefon. El cu siguranță era în depresie", a mai spus Mihai Mitoșeru.