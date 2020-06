Cozmin Guşă: "Marcel Pavel este victima unei conspiraţii care s-a făcut fără ştiinţa sa". Artistul a prezentat rezultatul testelor

"Doamne fereşte să fii simptomatic de ceva, pentru că în România eşti vânat. Nu există niciun comunicat oficial din care să rezulte că Marcel are coronavirus. Nu suntem maimuţe să acceptăm aşa totul. Comunicatul oficial ar însemna răspunderea penală. Avem doar pe surse nişte oameni infectaţi"

Analistul politic Cozmin Gușă a vorbit de asemenea, sâmbătă, la România TV, despre infectarea cu noul coronavirus a lui Marcel Pavel, despre care spun că este o farsă. "Este víctima unui joc subteran si a unei farse. Vedeți cât de isterizați au devenit oamenii, totul exemplificat prin ceea ce i se întâmplă lui Marcel Pavel.

A avut 2 teste care au ieșit negative. Nici în acest moment, Marcel Pavel nu are nici un simptom de coronavirus, dar are o dublă pneumonie. Se simte foarte prost, dar nu pe motiv de coronavirus. A fost obligat să semneze un act că nu vorbește cu presa. El nu are coronavirus, totul e o mascaradă. Nimeni din familia lui nu s-a infectat. Oamenii care l-au testat pe Marcel Pavel au fost bucuroși să constate că el nu are coronavirus", a spus Cozmin Gușă.

Marcel Pavel a 'explodat': Îi voi da în judecată. Le voi cere daune mari şi vreau să vină cu probe

Artistul Marcel Pavel a anunțat duminică seară că îi va da în judecată pe cei care au spus că a fost plătit să spună că este infectat cu coronavirus. 'Le voi cere daune mari şi vreau să vină cu probe', a spus artistul, la Antena3.

„Sunt siderat, am fost afectat, foarte supărat. Eu sunt cu coloană vertebrală dreaptă, nu fac jocurile politice ale nimănui, ale niciunei televiziuni. Nu va rămâne aşa totul. Îi voi da în judecată. Le voi cere daune mari şi vreau să vină cu probe.", a spus Marcel Pavel, în emisiunea Sinteza Zilei.