COZONAC cu nucă sau rahat. Cea mai simplă reţetă de cozonac de Paşte

COZONAC cu nucă REŢETE

Ingrediente:

1 kg faina

50 g drojdie

400 g zahar

500 ml lapte

100 ml ulei

6 oua + 2 galbenusuri pentru uns

1 lingurita esenta rom

3-4 buc de rahat

2 lg cacao

nuca macinata

1 lingurită de esenta vanilie / un plic de zahar vanilat

1 praf de sare





Mod de preparare:

Maiaua: drojdia + 2 linguri de faina + 50 ml lapte.

Se dizolva zaharul si esenta de vanilie in restul de lapte, caldut. Se sparg ouăle şi se separă. Galbenusurile se freaca cu un praf de sare.

Peste făina cernută adăugăm maiaua, galbenusurile şi frământăm. Apoi se adaugă uleiul, se mai frămânată câteva miunute. Compoziţia rezultată se lasă la dospit, la loc caldut, pentru o oră sau până se dublează.

Pentru umplutură: Albuşurile se bat spumă cu 50g zahar, apoi se adauga 2 linguri de cacao, esenta de rom şi miezul de nucă.

Când aluatul s-a dospit, se portioneaza aluatul in şase parti egale. Intindem foaia de aluat, adaugam deasupra umplutura de nuca si rahat, rulam. Două astfel de rulouri se împletesc, iar împletitura se asează în tava in care s-a asezat în prealabil hartie de copt. Aluatul asezat in tavă se unge cu galbenusuri batute. După asezarea aluatului în tavăun stropim cu apa si presaram zahar…si punem in tava.Mai lasam la dospit cca 30 minute, dupa care dam la copt, 45 minute, la foc potrivit.