CRAIOVA CFR CLUJ (ora 21:00) LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Derby în Liga 1!

Comisia Centrală a Arbitrilor a anunțat brigada care va oficia la meciul CSU CRAIOVA - CFR CLUJ. Astfel, central este Ovidiu Hațegan, asistenți sunt Octavian Șovre şi Sebastian Eugen Gheorghe, iar rezervă, Iulian Dima. Observator pentru arbitraj a fost desemnat Nicolae Grigorescu, în timp ce LPF l-a trimis pentru joc pe Romulus Chihaia.

Devis Mangia, tehnicianul oltenilor, s-a declarat surprins de posibilitatea ca Antonio Conceicao să fie demis de la CFR Cluj în cazul unei înfrângeri. "Un antrenor al unei echipe care are opt puncte în faţa noastră trebuie să câştige? E problemă, cred, dacă e aşa. Nu cred că e aşa, sunt pe primul loc, e cea mai bună echipă din România, e foarte ciudat dacă e aşa", a spus Devis Mangia.

"Craiova are jucători excelenţi, are o echipă bună, eu cred că are poate cel mai bun lot din Liga 1. L-au pierdut, într-adevăr, pe Mitriţă, un jucător de referinţă din atacul lor, un jucător cu calităţi foarte bune, însă ei au în acest moment şi alte soluţii, s-a văzut şi în meciul cu Viitorul că au făcut un joc bun, iar noi trebuie să fim foarte atenţi la tot lotul lor. Craiova are un lot foarte bun, poate nu cel mai valoros din Liga 1, însă e cel mai echilibrat, pentru că antrenorul e foarte liniştit, având foarte multe soluţii pe posturi", a spus Antonio Conceicao, antrenorul ardelenilor, înainte de CSU CRAIOVA CFR CLUJ.

În tur, cele două echipe au remizat în Gruia, CFR CLUJ - CSU CRAIOVA 0-0. Oltenii au fost cât pe ce să obţină toate cele trei puncte, însă Alexandru Mitriţă a ratat o lovitură de la 11 metri.

Echipele probabile la meciul CSU CRAIOVA - CFR CLUJ

CSU CRAIOVA: Pigliacelli - Donkor, Kelic, T. Ferreira - Dimitrov, Mateiu, Cicâldău, Bancu - Mihăilă, Koljic, A. Cristea. Antrenor: Devis Mangia.

CFR CLUJ: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Lang, Camora - Deac, Culio, Djokovic - Omrani, Țucudean, Ad. Păun. Antrenor: Antonio Conceicao.

CRAIOVA CFR CLUJ, meci contând pentru etapa a 23-a din Liga 1, se joacă, duminică, de la ora 21:00. CSU CRAIOVA este pe locul 3, cu 39 de puncte, iar CFR CLUJ este lider, cu 47 de puncte.