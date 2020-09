CRAIOVA - VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 19 septembrie 2020: 0-0

CRAIOVA - VOLUNTARI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 19 septembrie 2020: Universitatea Craiova are punctaj maxim după primele trei etape, însă a fost depășită de CFR Cluj în clasamentul Ligii 1, după victoria de aseară a campioanei la Giurgiu. Oltenii au un golaveraj de 7-1, însă marea dezamăgire a începutului de sezon o reprezintă eliminarea din preliminariile Europa League, în fața lui Lokomotivi Tbilisi.

Formația pregătită de Mihai Teja este surpriza acestui început de campionat. FC Voluntari este neînvinsă în primele trei jocuri din Liga 1, iar în ultima etapă a câștigat, scor 2-1, în fața celor de la FCSB. Ilfovenii ocupă poziția a patra înaintea meciului de la Craiova.

CRAIOVA - VOLUNTARI, echipe probabile:

CRAIOVA: 13. Pigliacelli - 18. Vlădoiu, 4. Bălașa, 23. M. Constantin, 11. Bancu - 16. Nistor, 20. Bic, 10. Cicâldău - 9. Ivan, 19. Koljici, 28. Mihăilă

REZERVE: 1. l. Popescu, 2. Papp, 5. Vătăjelu, 6. Screciu, 8. Mateiu, 22. Bărbuț, 26. Acka, 39. Mitran

ANTRENOR: Cristiano Bergodi

ABSENȚI: M. Roman II (indisponibil), Tudorie (accidentat)

VOLUNTARI: 12. Râmniceanu - 98. C. Costin, 28. I. Balaur, 5. Armaș, 23. A. Vlad - 11. Căpățână, 24. Ricardinho, 8. I. Gheorghe - 7. Grădinaru, 10. Eric, 17. Mailat

REZERVE: 1. Lavin, 2. C. Achim, 6. De Lucas, 21. A. Ilie, 29. Puel, 32. Kocici, 70. A. Voinescu, 77. V. Mihai, 99. Borțoneanu

ANTRENOR: Mihai Teja

Echipele lui Mihai Teja încep mereu bine campionatul. Și anul trecut, cu Iașiul, era în fruntea clasamentului, deci nu va fi ușor. Suntem pregătiți bine, avem echipă bună și vom da totul pentru a câștiga aceste trei puncte. Nu am nicio revanșă de luat față de Voluntari. Eu m-am simțit foarte bine, a fost o minune că ne-am salvat în primul sezon. După aceea nu ne-a ieșit aproape nimic în al doilea și ne-am despărțit. Eu am amintiri frumoase cu persoanele cu care am colaborat și nu pot să spun nimic rău despre Voluntari

Cristiano Bergodi, antrenor Craiova

Ne aşteaptă un meci foarte greu, cu o echipă în formă, care are 3 victorii din tot atâtea meciuri. Au un antrenor foarte bun care cunoaşte acest grup pe care îl avem la Voluntari. A lucrat aici. Joacă pe teren propriu şi va încerca să câştige. Pe de altă parte şi noi vrem să mergem la Craiova nu doar pentru o simplă excursie, ci să dăm tot ce avem mai bun. Sper să luăm puncte. Sunt meciuri frumoase în care întâlneşti adversari buni, se joacă pe un teren foarte bun şi trebuie să fim concentraţi pentru acest meci. Ne-am dori să rămânem pe acelaşi loc în clasament. Chiar dacă deocamdată nu ne uităm la clasament, încercăm să câştigăm puncte, să scoatem maximum din ceea ce putem. La sfârşit vrem să ne uităm la clasament şi să fim pe locuri fruntaşe, aşa cum am făcut şi anul trecut. Ne aşteaptă un meci greu cu cel mai în formă adversar şi vrem să ne ridicăm la acelaşi nivel

Mihai Teja, antrenor Voluntari

Oltenii au câștigat ultimele șase dueluri directe

În ciuda formei bune arătate de FC Voluntari, craiovenii sunt favoriții hârtiei în acest meci, iar cotele de la pariuri susțin acest lucru. O eventuală victorie a Craiovei are cota de 1.54, în timp ce un eșec al gazdelor ar înmulți de șase ori banii pariați. Remiza are cota 4.

În ultimele șase întâlniri directe, Universitatea s-a impus fără excepție, de cinci ori în campionat și o dată în Cupa României. Mai mult, ultima victorie a ilfovenilor în Liga 1 în fața Craiovei datează din 13 decembrie 2015, când s-au impus, scor 2-1, pe Oblemenco.