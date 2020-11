CRBL a părăsit România. Unde s-a mutat artistul împreună cu familia lui

Artistul a intrat în direct la Vorbeşte lumea, acolo unde a vorbit despre alegerile pe care le-a făcut în ultima vreme.

”Eu am testat locul, Regiunea Valencia. Am venit aici acum cinci ani, am stat vreo doi, am văzut. Am tot testat Spania și am zis acum că e mai bine aici. Suntem într-o vacanță prelungită. Așa ne-am propus pentru anul acesta. Aici fac tot muzică, am scos niște piese… Acum lucrez la un album.

Alessia continuă învățământul început în România, Elena e bine și ea. În 2021 ne vom apuca împreună de niște proiecte interesante. Planul este să rămânem stabiliți aici. Educațional, România este mai tare, dar, din punct de vedere al civilizației, Spania. Doar că i-aș strânge de gât pe spanioli în trafic. Ăștia nu semnalizează când fac dreapta sau stânga. În schimb, respect strict regulile pandemiei. Poartă mască… Normal, la ei amenda ajunge și la 600.000 de euro!

Îmi place aici, chiar dacă îmi este dor de România, de spectacole. Aș vrea să venim de Crăciun în România, dar nu cred, cu pandemia asta, probabil vom face un Crăciun românesc aici, cu mâncare mix românesc moldovenesc și spaniol”, a declarat CRBL pentru Vorbește lume.