Cresc şansele moţiunii de cenzură. UDMR a confirmat că o va vota

Miercuri ar urma să aibă loc o ședință a parlamentarilor UDMR după care Kelemen Hunor va declara oficial poziția UDMR cu privire la moțiunea de cenzură, transmite România TV. De asemenea, 13 parlamentari din partea minorităților naționale sunt deciși să voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă.



Delegațiile PNL, USR, PMP și UDMR au discutat, marți, în Parlament, despre moțiunea de cenzură pe care opoziția o va depune, miercuri, spre dezbatere și vot.

Concluziile liderilor politici

"Dan Barna, liderul USR: Am decis că vom depune mâine moțiunea de cenzură. Nu știu să vă spun exact câte voturi sunt la ora actuală. Fiecare discutăm cu mai mulți oameni. O să vedem mâine, când adunăm semnăturile, cum stăm și ce facem mai departe. Colegii de la UDMR au confirmat că vor vota moțiunea. Colegii de la PNL și-au exprimat dorința de a prelua Guvernul, noi am confirmat că vom susține un asemenea Guvern. Depinde și de decizia președintelui, dar așa arată lucrurile la momentul acesta.



Korodi Attila, liderul grupului UDMR din Camera Deputaților: Noi o să avem discuțiile în grup mâine dimineață, până atunci nu emitem nicio concluzie în spațiul public. Am discutat de textul moțiunii de cenzură, îl prezentăm colegilor. Evaluarea mea personală arată că 'gap-ul', adică lipsa voturilor, care a fost inițial calculat, încă nu s-a micșorat. Dacă trece moțiunea de cenzură, atunci singura variantă acceptabilă este ca PNL să formeze un Guvern.



Raluca Turcan, liderul grupului PNL din Camera Deputaților: Am agreat cu UDMR să anunțăm mâine dacă dânșii vor vota sau nu moțiunea de cenzură. Nu sunt suficiente încă voturi, dar dacă toată lumea cu care am vorbit până acum își menține angajamentele, atunci nu ne mai trebuie foarte multe, ceea ce este un pas înainte", au declarat liderii pentru stiripesurse.

Opoziţia va depune o moţiune de cenzură pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă. Deocamdată, partidele din Opoziţie nu au voturile necesare dărâmării guvernului, dar ultimele negocieri pot aduce surpize mari.

Conform calculelor România TV, în prezent în Parlament sunt 465 de deputaţi şi senatori. PSD+ALDE au 241 parlamentari, PNL+USR - 133 de parlamentari, UDMR - 30, PMP - 12, Pro România - 21, Minorităţile- 17 voturi, Neafiliaţi – 11 voturi. Dacă toţi parlamentarii PNL, USR, PRO ROMÂNIA, PMP, UDMR, MINORITĂŢI şi independenţii ar vota moţiunea de cenzură s-ar aduna 224 de voturi, număr insuficient pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, la emisiunea "Marius Tucă Show", că, după părerea sa, moţiunea de cenzură nu va trece, liderul de la Palatul Victoria precizând însă că, dacă acest lucru se va întâmpla, PSD va trebuie să treacă în opoziţie.

"Categoric că trebuie să avem schimbări. Vă daţi seama că trecem în opoziţie, dacă această moţiune de cenzură trece. Nu am făcut scenarii. Încercaţi să sugeraţi faptul că dacă va trece moţiunea premierul va pierde la Congres. Dacă am spus că o sa candidez, o să candidez şi într-o variantă şi în cealaltă. Eu cred că moţiunea nu va trece", a declarat Viorica Dăncilă.