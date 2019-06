Viorica Dăncilă bagă parlamentarii PSD în şedinţă înaintea moţiunii de cenzură

"Marţi o sa avem o sedinta de grupuri reunite, la ora 14:00, in care va veni si doamna prim-ministru, e posibil sa vina si domnul Tariceanu. Nu am facut o strategie, o sa o discutam", a spus Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, intrebat daca deputatii PSD vor sta in sala sau nu la votul pe motiunea de cenzura.

Opoziţia va depune o moţiune de cenzură pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă. Deocamdată, partidele din Opoziţie nu au voturile necesare dărâmării guvernului, dar ultimele negocieri pot aduce surpize mari.

Conform calculelor România TV, în prezent în Parlament sunt 465 de deputaţi şi senatori. PSD+ALDE au 241 parlamentari, PNL+USR - 133 de parlamentari, UDMR - 30, PMP - 12, Pro România - 21, Minorităţile- 17 voturi, Neafiliaţi – 11 voturi. Dacă toţi parlamentarii PNL, USR, PRO ROMÂNIA, PMP, UDMR, MINORITĂŢI şi independenţii ar vota moţiunea de cenzură s-ar aduna 224 de voturi, număr insuficient pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, la emisiunea "Marius Tucă Show", că, după părerea sa, moţiunea de cenzură nu va trece, liderul de la Palatul Victoria precizând însă că, dacă acest lucru se va întâmpla, PSD va trebuie să treacă în opoziţie.

"Categoric că trebuie să avem schimbări. Vă daţi seama că trecem în opoziţie, dacă această moţiune de cenzură trece. Nu am făcut scenarii. Încercaţi să sugeraţi faptul că dacă va trece moţiunea premierul va pierde la Congres. Dacă am spus că o sa candidez, o să candidez şi într-o variantă şi în cealaltă. Eu cred că moţiunea nu va trece", a declarat Viorica Dăncilă.