Crimă din gelozie! Ce i-a strigat românca Mihaela iubitului italian, înainte ca gloanţele să-i străpungă pieptul

Iubitul româncei a făcut, la audieri, o declaraţie şocantă. acesta a dezvăluit faptul că, în secunda în care a apăsat pe trăgaci, Mihaela i-a strigat că-l iubeşte: „După ce am apăsat pe trăgaci, mi-a spus te iubesc, dar nu m-am mai putut opri”.

Francesco Borgheresi a tras patru gloanţe iar în urma necropsiei s-a stabilit că două dintre acestea i-au străpuns pieptul femeii, în timp ce al treilea a ricoşat şi l-a rănit la mână pe criminal. Ulterior, italianul s-a autodenunţat şi i-a aşteptat pe poliţişti în maşină, lângă cadavrul iubitei ucise.

„Sunt în parcare, aștept să fiu arestat. Am înnebunit, am ucis o femeie. Am două arme cu mine. Veniți să mă luați, nu mai rezist”, ar fi spus italianul la telefon.

În timpul anchetei, acesta a mai dezvăluit că bănuia că iubita lui îl înşela: „Ne-am certat, ea mi-a cerut mulți bani... Și a fost și cu alții, știu. Nu am mai putut să rezist și mi-am pierdut mințile”.

Pe 22 mai, cei doi au mers la cumpărături, camerele de supraveghere de la hipermarket surprinzându-i în momentul în care au ieşit. Cei doi au mers la maşina aflată în parcarea supermarketului, au urcat în autovehicul, unde au stat de vorbă aproximativ 40 de minute. Imaginile arată cum bărbatul scoate o armă şi trage patru focuri. Mihaela şi-a dat sfârşitul pe scaunul din dreapta.

Anchetatorii încearcă să stabilească acum dacă crima a fost premeditată.