Cris-Tim, o nouă donaţie prin Fundaţia "Preţuieşte viaţa" pentru persoanele din linia întâi în lupta cu coronavirusul

Vineri, 28 Martie, al doilea convoi umanitar a plecat simultan din București, Brașov, Ploiești, Craiova, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Galați și Iași pentru a ajunge prin Crucea Roșie și Inspectoratul pentru Situații de Urgență la oamenii aflați în linia întâi în lupta cu virusul Covid-19 și la persoanele vulnerabile.

Compania continuă să fie alături de Andreea Marin și Fundația "Prețuiește Viața" în susținerea persoanelor care au nevoie de noi și a donat peste 22.0000 de pachete de mezeluri Cris-Tim cu Eticheta Curată (mușchi file, salam, cârnați, crenwurști), peste 11.000 de bucăți de produse lactate de la brandul Mugura (iaurt, sana, chefir), precum și 1000 de bucăți de produse Ready Meal, brandul Bunătăți (adică șnițele, grătare de pui, fasole bătută). Cantitatea donată a fost suplimentată față de prima ediție pentru a putea acoperi cât mai multe orașe.



"În această perioadă critică, când toți suntem afectați, sunt recunoscător să aflu despre cât mai multe companii care își găsesc resursele necesare pentru a veni în ajutorul persoanelor care au cea mai mare nevoie - persoanele vulnerabile și persoanele aflate în prima linie în lupta cu virusul Corona. Noi, Grupul Cris-Tim vom continua să fim un sprijin în această luptă și vom dona în continuare. Suntem de părere că solidaritatea și compasiunea sunt două aspecte cheie în ceea ce privește comportamentul, pe care toți trebuie să le arătăm - de la simple ființe umane, la companii și alte instituții - pentru a ne putea baza unul pe celălalt, și împreună să continuăm lupta pentru depășirea acestei perioade mult încercată și să creăm prosperitate.", a declarat Radu Timiș Junior, CEO-ul companiei Cris-Tim.

Toate transporturile produselor către punctele de colectare s-au făcut în condiții de siguranță maximă, folosindu-se mașini igienizate speciale, din flota proprie, iar șoferii care au operat aceste transporturi au fost dotați, la rândul lor, cu mănuși și măști de protecție, pe toată durata acțiunii.

Încă de la începutul situației în care ne aflăm, în cadrul grupului Cris-Tim s-a dispus formarea unei echipe interne de criză, responsabilă cu măsurile de protecție și prevenție împotriva Covid-19. Viziunea fondatorului companiei a fost, încă de dinainte de apariția acestei situații, aceea de a investi continuu în tehnologii inovatoare, cu scopul de a securiza 100% procesele fabricării produselor Cris-Tim, din punct de vedere al calității și siguranței alimentare, astfel încât calitatea să fie una excepțională.

Mediul de lucru din cadrul fabricilor de producție Cris-Tim este dintotdeauna unul îmbogățit cu stații de ozon, substanță ce garantează pregătirea produselor în aer proaspăt, ca la munte, distrugând microbii și virușii din aer. Astfel, continuarea proceselor de producție în toate companiile membre ale grupului se desfășoară în continuare, în condiții de siguranță deplină, care ne permit, pe lângă asigurarea continuității livrării stocurilor la rafturi, acțiuni de felul în acesta, de sprijinire a celor aflați în nevoie.

În cadrul Cris-Tim, la finalul fluxului tehnologic, se asigură un nivel suplimentar de siguranță, printr-un sistem modern de igienizare, care utilizează tehnologia lămpilor ultraviolete și este aplicat pe linia de ambalare. Utilizarea ozonificării și a ultravioletelor aduce avantajul inactivării micro-organismelor patogene, iar utilizarea substanțelor chimice pentru dezinfecție este înlocuită astfel cu succes.

Grupul Cris-Tim felicită, de asemenea, implicarea AquaVia, Top Line Romania, Olympus, Avon Romania, Starbucks și Secom Romania în această cauză. Împreună suntem mai puternici!

Pentru a continua sprijinul Fundației „Prețuiește Viața", încurajăm donațiile destinate achiziționării consumabilelor, echipamentelor sau produselor atât de necesare categoriilor vulnerabile de persoane, medicilor, personalului medical din linia întâi sau instituțiilor medicale/de îngrijire a bolnavilor sau a vârstnicilor.

Donații prin sms: Donație de 2 euro prin SMS la 8825, fără taxă, în rețelele Digi Mobil, Vodafone, Telekom România Mobile, Orange.

Donații prin cont bancar:

Cont in RON: RO29BRDE445SV95792894450

Cont in USD: RO72BRDE445SV95793004450

Cont in EUR: RO63BRDE445SV95793184450

Beneficiar: Fundația Prețuieste Viața

Banca: BRD Dorobanți

Swift: BRDEROBU