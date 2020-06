Cristi Borcea, un nou tun de MILIOANE DE EURO. Dezvăluire BOMBĂ despre ultima afacere a fostului boss de la Dinamo

Dumitru Dragomir a declarat că fostul acţionar al lui Dinamo nu are niciun gând să revină în fotbalul românesc, deși dispune de o avere uriaşă.

"Nu, domnule, Borcea nu se întoarce la Dinamo. Dacă ar fi făcut-o o făcea cu mine, cu Nețoiu, Badea, Cataramă și mai mulți. Borcea este unul dintre deștepții oameni de afaceri. Am fost acum câteva zile la Cetate, unde el și Nețoiu păstoresc peste 2.500 de hectare de pământ. Nu am cunoscut oameni de afaceri mai tari decât ei. Parcă erai în altă lume. Să mergi 25 de kilometri cu mașina pe terenul lor și să văd pe stânga și dreapta toate recoltele... După ploile astea fac avere incomensurabilă", a spus Dumitru Dragomir la Radio Sport 1.

Dumitru Dragomir a dezvăluit şi de ce grupul său nu a mai cumpărat Dinamo.

"Chiar și Negoiță era în acea afacere cu Dinamo și încă doi sau trei. Totul a căzut pentru că eu, care mă pricep la fotbal, am spus că nu ajung 500.000 într-un an, ci timp de 5 ani, zece înși să pună câte 500.000, un total de 5 milioane, plus drepturile tv și sponsori. Puteai să faci ceva. Când au auzit așa, unii s-au retras. Cunosc fenomenul. Dacă acum plăteam datoriile se cheltuiau banii, în vară ce facem? Oricum, Dinamo se salvează, dar dacă ajungi acolo și nu termini în primele două locuri te aleargă galeria ca pe Rapid pe șină de tren. Fotbalul e pentru mulțime. Păi, ce faci cu 3 milioane? 5 ani îți trebuie câte 5 milioane pe an, dar să lupți la titlu e nevoie de și mai mult", a declarat Dumitru Dragomir.