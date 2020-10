Cristi Vasc, cercetat pentru pornografie infantilă. Fostul fotbalist, acuzat că a trimis filme şi poze indecente unei eleve de 13 ANI

Eleva, în clasa a șaptea la o școală de țară din județul Maramureș, ar fi primit pe telefon mesaje deocheate, filme și poze cu profesorul de sport, fostul fotbalist Cristi Vasc, în ipostaze intime, cu organele genitale la vedere. Vasc, acum profesor suplinitor la o școală din Coroieni (Maramureș), i-ar fi trimis unei eleve, minoră, mesaje deocheate, poze și filme cu organele sale intime. Întâmplarea ar fi avut loc la finalul lunii septembrie.

Cristian Vasc este descris ca un om influent, cu legături printre politicieni. Vasc a jucat în prima ligă de fotbal până în 2003, iar din 2016 și-a deschis un club de fotbal în orașul Târgu Lăpuș și a încercat să devină profesor de educație fizică. Potrivit Inspectoratului Școlar Maramureș, Vasc era suplinitor la Școala Gimnazială "Nicolae Steinhardt" din Rohia (Maramureș) și a cerut completare de normă la școala din Coroieni. În timp ce aștepta aprobarea, conducerea școlii Coroieni a aflat că fostul fotbalist devenit profesor i-ar fi trimis unei fete din clasa a șaptea de la aceeași școală mesaje, poze explicite și indecente cu părțile lui intime.

Surse din școala Coroieni au declarat reporterilor monitorulcj.ro că diriginta fetei și directoarea ar fi aflat despre aceste mesaje și poze și au constituit imediat o comisie de disciplină. La ședința comisiei a participat un reprezentat al părinților, profesori din școală și Cristi Vasc. Potrivit surselor, Vasc și-ar fi asumat mesajele, dar a afirmat că ar fi căzut în capcana elevei. Școala a sesizat Inspectoratul Școlar Maramureș, care ar fi intrat în posesia filmelor, mesajelor și pozelor din telefonul fetei. Ulterior, sursele monitorulcj.ro au declarat că principala preocupare a Inspectoratului Școlar Maramureș ar fi fost „să nu cumva să afle presa".

"În prezent domnul profesor nu are ore la Coroieni, era oricum suplinitor și solicitase niște ore la Școala Coroieni, dar nu i-au fost acordate. Acum este în concediu medical. După încetarea concediului medical, la școala unde are norma de bază se va sesiza comisia de disciplină, pentru că este suplinitor și are contract pe durată determinată. Școala unde are materia de bază s-a autosesizat în legătură cu situația dată", a declarat Ligia Duruș, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Maramureș, pe 5 octombrie. Ulterior, Ligia Duruș a revenit şi a anunțat că fostul fotbalist Cristian Vasc și-a dat demisia de la Școala Gimnazială "Nicolae Steinhardt".

"Au fost doar povești, dar nimic nu e adevărat. Nu am trimis poze", a declarat Cristian Vasc.